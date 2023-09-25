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Ekonomi

Enerji kriziyle baş eden AB'de ithalat ikinci çeyrekte düştü

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilerde, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji ürünleri ithalatının, bu yılın ikinci çeyreğinde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla azaldı.

Muhammed Emre Kömürcü
19:31 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
AB'nin ikinci çeyrekte sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında da ilk sırayı yüzde 46,4'le ABD alırken, onu en yakın yüzde 12,4'le Rusya, yüzde 10,9'la Katar, yüzde 9,9'la Cezayir ve yüzde 5,1'le Nijerya takip etti.

AB'nin ikinci çeyrekte sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında da ilk sırayı yüzde 46,4'le ABD alırken, onu en yakın yüzde 12,4'le Rusya, yüzde 10,9'la Katar, yüzde 9,9'la Cezayir ve yüzde 5,1'le Nijerya takip etti.

AB üyesi 27 ülkenin 2023'ün ikinci çeyreğinde toplam enerji ithalatına ilişkin veriler Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlandı.

Buna göre, 2021 ve 2022 yıllarında hızlı artış yaşanan AB enerji ithalatı, 2023 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde düştü.

AB enerji ithalatının toplam değeri bu yılın ikinci çeyreğinde, 2022'nin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 39,4, net kütlesi de yüzde 11,3 azaldı.

AB'nin petrol ürünleri tedarikinde geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,9'luk oranla ilk sırada yer alan Rusya'nın payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,7'ye indi.

İkinci çeyrekte AB'nin petrol ürünleri ithalatında Norveç'in payı yüzde 13,7'ye, ABD'nin payı yüzde 13,6'ya, Kazakistan'ın payı yüzde 10,2'ye ve Suudi Arabistan'ın payı da yüzde 9'a yükseldi.

Doğal gazda da Rusya'nın payı geçen yılın ikinci yarısında yüzde 28,3 seviyesindeyken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,8'e geriledi. AB'nin bu dönemde boru hattıyla gaz ithalatında ilk sırayı yüzde 44,3'le Norveç aldı.


#AB
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#petrol
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