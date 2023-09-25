Enerji kriziyle baş eden AB'de ithalat ikinci çeyrekte düştü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının gelecek toplantısının ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacağını duyurdu. Borrell, "Barış formülüne mümkün olduğu kadar çok sayıda BM üyesinin desteğini sağlamak için Ukrayna ile çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bunun için de tüm bakanlarımız ortaklarıyla yoğun temaslarını sürdürecek." dedi.