Enerji sektörüne 'Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli'

Memur ve emekli zammı için gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Son olarak Haziran ayı enflasyonu ise Temmuz'da belli olacak. Mayıs ayı enflasyonu yıllık 39.59 olurken aylık ise 0.04 oldu. Memur ve emeklinin alacağı ücret için hesaplamalar yapıldı. En düşük memur maaşı ortaya çıktı. Peki 2023 Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekli ve memur zammında son durum...