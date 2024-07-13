Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon'da valilik, büyükşehir belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti. TTSO'da 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Bayraktar, bakanlığın enerji politikalarına ilişkin konuştu.
'YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK POTANSİYEL VAR'
Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline değinen Bakan Bayraktar, "Önemli husus, Türkiye'de yaklaşık yüzde 67 enerjisi, yani 3 binlik enerjinin 2'si maalesef ülkemiz ithalat yoluyla giriyor. Dolayısıyla bu ithalatla alakalı karşılaştığımız başta ithalat faturası, bunun getirdiği cari açık, bunun getirdiği döviz ihtiyacını karşılamakla alakalı da belli politikalar geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu iki konu artan talep ve artan dışa bağımlılığı azaltmak için temel politika önceliklerimize baktığımızda birinci olarak yerli ve yenilenebilir kaynakları Türkiye azami ölçüde mutlaka devreye almak, ekonomisine katmak durumunda. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir potansiyeli var. Güneşiyle, rüzgarıyla, hidrolik ve jeotermal kaynaklarıyla Türkiye'nin mutlaka bu yenilenebilir kaynaklarını devreye alması gerekiyor" diye konuştu.
Türkiye'nin mutlaka enerjisini verimli kullanması gerektiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
'ÇALIŞMALARIN MEYVELERİNİ YAVAŞ YAVAŞ ALMAYA BAŞLADIK'
Bugün 2,4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazın Sakarya'da üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:
‘DAHA ÇOK GABAR'I KEŞFETMEMİZ LAZIM'
Mersin'de nükleer santral projesinin sürdüğünü aktaran Bayraktar, “Ülkemiz çok büyük, ülkemizin ihtiyaçları artarak devam ediyor. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil. Biz daha çok Gabar'ı keşfetmemiz lazım. Mutlaka Türkiye'nin Libya'da, Irak'ta, Somali'de Kafkasya coğrafyasında farklı petrol sahalarında iş birlikleriyle ortaklıklarıyla, doğal gaz ve petrolde farklı alternatifleri de geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla petrolü doğal gazı üreten, üretimi artan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami derecede ekonomisine katan bir ülke olarak, böyle bir ve enerjini verimi kullanan bir ülke olarak Türkiye'nin önünde bir de 70 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek var. Türkiye'nin 1950'lerden beri yapmak istediği nükleer enerjiden elektrik üretimiyle alakalı da şu anda devam eden nükleer santral projemiz, Mersin'de, bu santrali de inşallah en kısa zamanda önümüzdeki aylarda devreye almak suretiyle inşallah Türkiye'nin bu 70 yıllık rüyasında gerçeğe dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.
‘2050'YE KADAR MUTLAKA 20 BİN MEGAVATLIK NÜKLEER GÜCE İHTİYAÇ VAR'
Türkiye'nin 2050 yılına kadar mutlaka 20 bin megavatlık bir nükleer güce ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bakan Bayraktar, şunları ifade etti:
“Türkiye'nin diğer enerjiden elektrik üreten ülkeler sınıfına artık yükseliyor. Orada tabii Türkiye'nin sanayisine, Türkiye'deki istihdama ve Türkiye'deki nükleer ekosistemin gelişmesine dair çok önemli gelişmeler devam ediyor. İnşallah Sinop santralleriyle bunları desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin 2050 yılına kadar mutlaka 20 bin megavatlık bir nükleer güce ihtiyacı var. Bütün bunlar bizim daha sürdürülebilir bir kalkınma için ve dışa bağımlılığı düşürmüş, enerjide bağımsız, bu anlamda ekonomisi daha güçlü bir ülke olarak, en önemli enerjideki stratejilerimiz. Bunların arkasında çok güçlü bir siyasi iradenin varlığı, yadsınamaz; bütün bunlar siyasi istikrarı olmadan, ekonomik istikrarı olmadan gerçekleştirilemez.”
‘TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GÜCÜ ÜRETİM KABİLİYETİ'
Konuşmasının son bölümünde sanayicilere de hitap eden Bakan Bayraktar, “Elbette Türkiye'nin en önemli gücü üretim kabiliyeti. Bizim Türk müteşebbisi, yatırımcısı, Trabzon'daki sanayicisi, ticaret erbabı da bu yönüyle ülkemizin gücüne güç katıyor. Sanayicilerimizin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecek modelleri geliştirmeye çalışıyoruz. Sanayicimiz, güneş santrali, rüzgar yatırımları yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunlarla alakalı da elimizdeki bütün kabiliyetleri kullanmak suretiyle sanayimizin de daha rekabetli olabilmesi için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.