Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İlk hedefimiz Akdenizde de bir keşif gerçekleştirmek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: İlk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: İlk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. 'Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz' dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek" dedi.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem içeride hem dışarıda değerlerimize yapılan saldırılar artıyor. Sözde hak arayan uç gruplar, kıblemiz Kabe'ye utanmaz saldırılar yapabiliyor. Üniversiteleri ipotek altına alan bu gruplar milletimize düşmanlık yapmaya, dinimize nefret kusmaya açık açık devam ediyor. Bizleri 'öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya' yapmaya çalışıyorlar ancak bizi kendi toprağımızda, dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez: Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz Filyos’ta karaya çıkacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”


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