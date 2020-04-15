Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı BOREL yarından itibaren raflarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: ​BOREL yarından itibaren raflarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: BOREL yarından itibaren raflarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BOREL'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza armağan ediyoruz" dedi. Dönmez, Borel'in yarın satışa çıkacağını ve içindeki maddelerle birlikte dermatolojik sorun oluşturmayıp, elde oluşan yaraların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle:

Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.

Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik

Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.

Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.

Borlu el dezenfektanı: Haftaya raflarda olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanın ismi belli oldu. Üretimi ve dağıtımı kesintisiz devam eden Borel önümüzdeki hafta raflarda olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ürünle ilgili olarak “İçeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor” dedi.
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Kovid-19 ile mücadelede en önemli noktalardan birinin kişisel hijyenin sağlanması olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Özellikle kirli yüzeylere temas eden ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması, eğer böyle bir imkân yoksa el dezenfektanlarıyla hijyenin sağlanması salgının yayılmasını önleme açısından büyük önem taşıyor” hatırlatmasında bulundu.
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Bakan Dönmez şöyle konuştu: “Bakanlık olarak hijyen ihtiyacının yerli üretimle sağlanması için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece hem piyasanın artan talebine hızla cevap verdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik” değerlendirmesinde bulundu.
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Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi:
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“Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece cildin üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.”
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Eti Maden tesislerinde BOREL’in seri üretimine başladıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Hafta başında inşallah bir lansmanla kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından Borel’i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 ml. boyutundaki Borel el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor. İBu süreçte kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihtiyaç duyan dost ve kardeş ülkelere de yardım elimizi uzattık ve bir kere daha insanlığın vicdanı olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik” dedi.
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Borlu el dezenfektanı: Haftaya raflarda olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanın ismi belli oldu. Üretimi ve dağıtımı kesintisiz devam eden Borel önümüzdeki hafta raflarda olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ürünle ilgili olarak “İçeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor” dedi.
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