Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu Bittiğinde dünyanın örnek gösterdiği mega projelerden birisi olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez duyurdu: Bittiğinde dünyanın örnek gösterdiği mega projelerden birisi olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi bittiğinde dünyanın örnek gösterdiği mega projelerden birisi olacak
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ndeki incelemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İKİ BİN İŞÇİYİ İKİ AYDA İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Tesisin yapım aşamasında yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Muhtemelen iki ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkartmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN ÖRNEK GÖSTERİLEN MEGA PROJELERİNDEN BİRİSİ OLACAK"

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde dünyanın da örnek gösterilen mega projelerden birisi olacak" dedi.

Bakan Dönmez Filyos'taki doğal gaz tesisini paylaştı: Dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak
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Bakan Dönmez Filyos'taki doğal gaz tesisini paylaştı: Dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı. Tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Dönmez, 'Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.' ifadelerini kullandı.
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