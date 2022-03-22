Bakan Dönmez duyurdu: Bittiğinde dünyanın örnek gösterdiği mega projelerden birisi olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ndeki incelemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İKİ BİN İŞÇİYİ İKİ AYDA İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Tesisin yapım aşamasında yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Muhtemelen iki ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkartmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN ÖRNEK GÖSTERİLEN MEGA PROJELERİNDEN BİRİSİ OLACAK"

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde dünyanın da örnek gösterilen mega projelerden birisi olacak" dedi.

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