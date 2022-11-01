Ekonomi Enerjide Türkiye için büyük bir fırsat 25 milyar dolarlık yatırım bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide Türkiye için büyük bir fırsat: 25 milyar dolarlık yatırım bekleniyor

Geçen hafta kurulda kabul edilen enerji depolama düzenlenmesi ile birlikte 20-25 milyar dolarlık bir yatırım beklendiğini belirten Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu alanda yapılacak yatırımları Türkiye için büyük bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Enerjide Türkiye için büyük bir fırsat: 25 milyar dolarlık yatırım bekleniyor
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından organize edilen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 2022 (TÜREK 2022) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yenilenebilir enerji sektör toplantılarında konu güneş ve rüzgar olunca ayrı bir heyecan ve motivasyon oluştuğunu belirten Yılmaz, "Enerji depolama teknolojilerinin yalnızca güneş santrali ekipman üreticileri için değil, batarya teknolojisi geliştiricileri ve üreticileri için de yeni bir heyecan, iş alanı ve istihdam olanağı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, bugün dünyanın gündeminde yenilenebilir enerji konusunun ana başlık olarak görüldüğünü ifade etti.

Türkiye’de yatırımların devam ettiğine, iyi günde de kötü günde de EPDK'nin sektörün yanında olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM BEKLENİYOR

"Sırtımızı rüzgara verelim. Atalarımız ne derdi; arkana rüzgarı alırsan yorulmazsın. Yüzümüzü de güneşe döneceğiz. Üreticiler aynı zamanda tüccardır, tedbirli tüccar olmak zorundasınız. Enerjinin geleceği ile ilgili depolamaya yönelik mevzuat önümüzdeki günlerde (Resmi Gazete'de) yayımlanacak.

Yatırım ortamını görüyoruz, bu büyük bir fırsat. Yerli ve yabancı birçok yatırım çekeceğini düşünüyoruz. Dünyada da iyi bir yer edineceğiz. Batarya yatırımını da Türkiye için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bizim bataryamız sağlam, enerjimiz bitmez. Geçen hafta kurulda kabul edilen enerji depolama düzenlenmesi ile birlikte 20-25 milyar dolarlık bir yatırım bekliyoruz."

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