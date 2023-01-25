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Ekonomi

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi: 30 Ocak'ta Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Albayrak Medya öncülüğünde 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi 30 Ocak’ta yapılacak. Açılış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı özel oturumla yapılacak. Zirve kapsamında, Türkiye Yüzyılı’nda yeni keşifler, enerji merkezinde Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nda küreselleşen madencilik ve Türkiye Yüzyılı’nda yeşil enerji dönüşümü konuları ele alınacak.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
03:45 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Albayrak Medya öncülüğünde 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi 30 Ocak’ta yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Albayrak Medya öncülüğünde 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi 30 Ocak’ta yapılacak.

Türkiye, geçen 100 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Şimdi iklim krizi, sürdürülebilirlik gündeminde Türkiye enerji sektörünün gelecek 100 yılı konuşuluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde 30 Ocak Pazartesi günü fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde Türkiye’nin enerjide atacağı adımların yanı sıra, ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı ve Türkiye’nin gelecek yüzyılı masaya yatırılacak. Zirve, tvnet ve tvnet radyonun yanı sıra Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Zirve, petrol, doğalgaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinin aynı gün, aynı çatı altında buluşturan Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi olarak öne çıkıyor.

Fatih Dönmez

AÇILIŞI BAKAN DÖNMEZ YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra enerji sektöründen birçok önemli ismin konuşmacı olarak katılacağı zirve kapsamında, Türkiye Yüzyılı’nda yeni keşifler, enerji merkezinde Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nda küreselleşen madencilik ve Türkiye Yüzyılı’nda yeşil enerji dönüşümü konu başlıkları konuşulacak. Zirvenin açılışı Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla düzenlenecek olan özel oturum ile yapılacak. Bu oturumda başta doğal gaz ve petroldeki keşif çalışmaları olmak üzere, Türkiye’nin enerji merkezi olmasına yönelik atılan adımlar, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki hızlı artış, son yıllarda ihracatını hızla artırmayı başaran madencilikteki gelişmeler ve küresel enerji krizi konuları konuşulacak.

5 FARKLI OTURUMDA UZMAN İSİMLER BULUŞUYOR

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, açılış oturumunda gündemdeki konuları Yeni Şafak Ekonomi Müdürü İbrahim Acar ve tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu’na değerlendirecek. Yine zirve kapsamında düzenlenecek olan 4 farklı oturumda daha uzman moderatörler öncülüğünde sektörün önde gelen isimleri Türkiye’nin hem karada hem de denizde yürüttüğü keşif çalışmalarını, Türkiye’nin küresel enerji merkezi rolünü, Türk madenciliğindeki beklentileri ve yeşil enerji dönüşümünü tüm detaylarıyla ele alacak.


#Albayrak Medya
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Fatih Dönmez
#Türkiye Yüzyılı
#Enerji
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Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi: 30 Ocak'ta Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenecek
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