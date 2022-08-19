Enflasyon ABD'de teknoloji piyasasını vurdu: Analistler etiketlerin daha da artacağını öngörüyor

Koronavirüs salgınının ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, enerji piyasasındaki krizi derinleştirdi. Enerji fiyatları ve tahıl krizinin sebep olduğu enflasyon, dev ekonomileri de etkiledi. ABD'de enflasyon, Haziran ayında yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesini gördü.

ENFLASYON YASASI İMZALANDI

ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasayı imzaladı.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI ZAMAN İÇİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Enflasyon, diğer sektörlere kıyasla fark edilmesi daha komplike olsa da teknoloji ürünlerini de derinden etkiledi. Gıda veya diğer sarf malzemelerinden farklı olarak, uzun bir üretim döngüsüne sahip ve fikir aşamasından mağaza rafına geçmesi yaklaşık 18 ay veya daha uzun süren teknoloji ürünlerinin etiketlerinde zaman içinde büyük artış görüldü.

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İPHONE 13 FİYATININ SABİT TUTULACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni telefonların, dizüstü bilgisayarların ve duyurulan diğer cihazların fiyatlarında enflasyonun etkisinin daha fazla görülmesi bekleniyor.

Endüstri analistleri, iPhone 14'ün iPhone 13'ten daha pahalı olacağı konusunda uyarıyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde Apple, iPhone 13'ü geçmiş yıllarda eski modellerde olduğu gibi fiyatını düşürmeden seride tutabilir.

AYNI İŞLEMCİ FARKLI FİYAT

Apple'ın, Samsung'un yeni saatlerinin geçen yıl olduğu gibi aynı işlemcileri kullanmasına benzer şekilde, iPhone 14'te olduğu gibi iPhone 13'te de aynı işlemciyi kullanması bekleniyor. Apple'ın aynı işlemciyi kullanmasına rağmen enflasyonun etkisiyle maliyeti aynı oluyor.

EKONOMİ ABD'de enflasyon rakamları açıklandı