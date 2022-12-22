Enflasyon daha çok düşecek: 6. İzmir İktisat Kongresi 100 yıl sonra aynı yerde yapılacak

Altıncı İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 17 Şubat 2023’te İzmir’de geniş bir katılımla düzenlenecek. İlki 1923’te yapılan İktisat Kongresi'nde alınan kararların ışığında Türkiye Ekonomi Modeli’ni başarılı bir şekilde uyguladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni Türkiye Yüzyılı'nı milli ekonomi anlayışıyla taçlandıracaklarını ifade etti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasıyla başlayan liralaşma politikasının başarılı sonuçları olduğunu belirten Nebati, zorlu geçen 2022 yılında enflasyonla zorlu bir mücadele yürüttüklerini kaydetti. Nebati, “Kasım ayı itibariyle enflasyonun boynunu aşağı kırdık. Kısa sürede enflasyonun hızlıca aşağı geleceğini yakında zamanda birlikte göreceğiz. Yıl sonunda yüzde 65 hedefimiz var” dedi.

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ RUHUYLA

Türkiye Ekonomi Modeli’ni 20 Aralık 2021’de bundan tam 1 sene evvel mevcut küresel dönüşüm sürecinde, ülkemizin yeni ve daha üst bir dengeye ulaşmasını garantilemek, tüm tehditleri bertaraf etmenin yanı sıra bu değişimi bir fırsata çevirmek hedefiyle hayata geçirdiklerini belirten Nebati, “Model aynı İzmir İktisat Kongresi’nde olduğu gibi, tamamen ülkemizin ihtiyaçları ve insanımıza has dinamikler dikkate alarak kurgulanmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat, yani insanımızın refahı odaklı bir anlayışla, ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara taşımak için devreye alındı” diye konuştu.

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BÜTÇE DİSİPLİNİ SÜRECEK

1 yılın sonunda geldikleri nokta itibarıyla dünya ekonomilerinin önemli bir kısmından pozitif yönde ayrışmayı da başardıklarını kaydeden Nebati, şöyle devam etti: “Böylece, yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. İstihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aştı. Tüm bunları yaparken bütçedeki disiplinli duruşumuzu da sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor.”

DÜŞÜŞ HIZLANACAK

Enflasyondaki düşüş sürecinin başladığına da dikkat çeken Nebati, şunları söyledi: “Yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeyle, önemi İzmir İktisat Kongresi'nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz.”

İktisadi yükselişimizi yeni zirveye taşıyacağız

Bakan Nebati, tüm küresel çalkantılara rağmen, Türkiye ekonomisini istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalıştıklarına işaret etti. İzmir İktisat Kongresi'nin ilk oturumunda alınan kararlara atıfta bulunan Nebati, bunlardan birinin de "Türkiye halkı, tahribat yapmaz, imar eder" olduğunu söyledi. Nebati, "Bütün mesai iktisaden memleketi yükseltmek gayesine matuftur. İşte bizler de bu anlayışla, 20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanını imar ediyor, iktisadi yükselişimizi yeni zirvelere taşımak gayesiyle gece-gündüz azimle ilerliyoruz” dedi.

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