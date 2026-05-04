Enflasyon rakamları belli oldu: İşte Nisan ayı TÜFE verisi

10:01 4/05/2026, Pazartesi
Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren fiyat gelişmelerine yön veren enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu. Açıklanan veriler, memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

Milyonlarca memur, emekli, çalışan ve kiracının yakından takip ettiği Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın dördüncü enflasyonu yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon mart ayında yüzde 1,94 yıllık olarak ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim martta bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

2026 Mayıs ayı kira zammı açıklandı. Konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 32,43 zam yapılacak.

Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,82 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu.



YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

