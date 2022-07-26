Ekonomi Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 lira oldu

Engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya çıkartıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 lira oldu
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya yükseltildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı

ABD'den tahıl koridoru açıklaması: Dört gözle uygulanmasını bekliyoruz
DÜNYA
ABD'den tahıl koridoru açıklaması: Dört gözle uygulanmasını bekliyoruz

HÜRKUŞ Çad'a uçuyor
EKONOMİ
HÜRKUŞ Çad'a uçuyor
Kahramanmaraşta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Suçlulardan alınanFerrari polise verildi

Suçlulardan alınan
Ferrari polise verildi

​Artık otomobil hırsızlarını kovalayacak.
Bölge sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik kritik operasyon.

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

​Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

1​1 uçak ve 18 helikopter ile müdahale sürüyor.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalıştılar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.

He​likopter destekli baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

​Pençe-Yıldırım'da 5 şehidimiz var.

​Nijer'e de 2 tane satılmıştı.

​Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme.

​"DSÖ'nün acil durum uyarısı pandemi ilanı değil tedbir çağrısı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.