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Ekonomi EPDK Başkanı açıkladı 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK Başkanı açıkladı: 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştüklerini, yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu bildirmişti.

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