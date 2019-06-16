Erdoğan: Avucunuzu yalarsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Türk gemi personeli için tutuklama emri çıkaran Rum Yönetimi'nin tehdidine ilişkin, "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız" açıklamasında bulundu.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Asya çok büyük bir coğrafya. Bu coğrafyada Rusya ile Çin'in rolünü görüyorsunuz. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bütün liderler ile görüşmeler gerçekleştirdik.

1 Milyar dolar üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı, ama yetersiz.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.

Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.

Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin.

Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz.

Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz.Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz."

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Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetinde bulunan Türk personeli için tutuklama emri çıkaran Rum Yönetimi'nin tehdidine ilişkin Erdoğan, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız. Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik." dedi.

Herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır

İstanbul seçimlerine ilişkin Erdoğan, "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?" diyerek, "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır." açıklamasında bulundu.

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