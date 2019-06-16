Ekonomi Erdoğan Avucunuzu yalarsınız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan: Avucunuzu yalarsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk personeli için tutuklama emri çıkaran Rum Yönetimi'nin tehdidine ilişkin, "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız" dedi. Erdoğan, "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Türk gemi personeli için tutuklama emri çıkaran Rum Yönetimi'nin tehdidine ilişkin, "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız" açıklamasında bulundu.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Asya çok büyük bir coğrafya. Bu coğrafyada Rusya ile Çin'in rolünü görüyorsunuz. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bütün liderler ile görüşmeler gerçekleştirdik.

1 Milyar dolar üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı, ama yetersiz.

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.

  • Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.

Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin.

Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz.

Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz.Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz."

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Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetinde bulunan Türk personeli için tutuklama emri çıkaran Rum Yönetimi'nin tehdidine ilişkin Erdoğan, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız. Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik." dedi.

Herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır

İstanbul seçimlerine ilişkin Erdoğan, "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?" diyerek, "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı, "Kurucu üyesi olduğumuz Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nı bu temelde faydalı bir diyalog formu olarak görüyoruz. Bu sürecin Asya'da barış ve istikrar için ciddi bir potansiyel taşıdığına inanıyorum" açıklamasında bulundu. Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum" ifadesini kullandı.
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Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün dördüncü günü tamamlandı. Hizmet İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, "Gerçekten birinci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar" dedi.
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MEB'den lise son sınıf öğrencilerine 'devamsızlık' affı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi. Buna göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

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