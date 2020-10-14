Erdoğan talimat verdi: Gıda Kanunu'ndaki sansüre neden olacak maddeler tekliften çıkarıldı

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi içerisinde yer alan yanıltıcı yayınlarla ilgili maddeler, tekliften çıkarılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Gıda Bilim Kurulu” kurulması amacıyla hazırlanan düzenleme sansür endişesine neden olmuştu. Kurul, bilimsel olmadığını düşündüğü her türlü yayın organındaki haber, makale ve görüş beyanını suç sayacak ve 20 ila 50 bin lira arasında değişen para cezası kesecekti.

EKONOMİ Sansür endişesi: Gıda ve beslenme konusundaki haber ve paylaşımlara bile ceza kesilebilecek

Kanun teklifine ilişkin açıklama yapan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, teklif içerisinde yer alan yanıltıcı yayınlarla ilgili yeni bir karar aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerek komisyon ve gerekse genel kurula geliş sürecinde bu konunun çok tartışıldığını gördük. Konuyla ilgili birçok STK fikir beyan ederek bir şekilde bize ulaştı. Farklı fikirlerin olduğunu görünce bu konunun yeniden tartışılmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Toplumun beklentilerini dikkate alarak ve saygıyla karşılayarak bir karara ulaştık. Aldığımız yeni kararla yanıltıcı yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz."

AA TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç

Erdoğan'ın talimatı ile geri çekildi

Yanıltıcı yayınlarla ilgili maddelerin kanun teklifinden çıkarılacağının açıklanmasının ardından bazı sivil toplum kuruluşları, konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile geri çekildi. Kanun teklifine karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yapan Gıda Güvenirliği Hareketi daha önce yaptığı açıklamada ondan fazla kanunda değişiklik öngören torba yasa teklifinin içine gizlenen bir madde ile gıda ve beslenme alanında halkı bilinçlendiren kişileri susturulmak istendiğine dikkat çekmişti. Çalışma hakkında Adalet Komisyonu ve Tarım Komisyonu üyesi milletvekillerine mektup da gönderen Gıda Hareketi, kanun teklifinin geri çekilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan teşekkür mesajı yayınladı.