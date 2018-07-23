Ekonomi Erdoğan talimatı verdi Maaşları 200 bin TLye çıkacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Süper hekime 200 bin TL'lik süper maaş

Erdoğan talimatı verdi: Maaşları 200 bin TL'ye çıkacak

Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Nitelikli doktorlara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.

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Süper hekime 200 bin TL'lik süper maaş
Süper hekime 200 bin TL'lik süper maaş

Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Nitelikli doktorlara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek. Düzenlemeyle devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilecek.

SÜPER HEKİME SÜPER MAAŞ

Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenlemeyle devlette görev yapan süper hekimlerin süper maaş alabilecek.

200 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkan sağlanacak.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.

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