Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Çok sayıda atama ve görevden alma kararı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz gazının işlendiği Filyos’ta duydukları karşısında şok geçirdi. Babacan, olmadığını iddia ettiği Karadeniz gazının çok kaliteli olduğunu bizzat CHP’li yetkililerden dinleyince ne yapacağını şaşırdı. Yüzü asılan Babacan, yanındakilere “Gidelim” diye seslendi.