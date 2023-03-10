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Ekonomi

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört kritik düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında düzenleme yapıldı.

07:06 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Depremde vefat eden memurlara yapılmış aylık ve ücret ödemeleri geri alınmayacak

Devlet Memurları Kanununun 24. maddesi uyarınca kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin deprem nedeniyle ölümleri halinde geri alınmayacak.


Sanayi siciline ilişkin istenen süreler 3 ay durdu

OHAL ilan edilen illerde, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sanayi siciline yönelik istenen süreler 3 ay süreyle durdu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak

OHAL ilan edilen illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, OHAL süresince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatifler ayni ve nakdi yardım yapabilecek

Esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile kooperatif ve üst kuruluşları 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresince OHAL ilan edilen illerde, yönetim kurulunca alınacak kararla ayni ve maddi yardım yapabilecek.

#OHAL tedbirleri
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem bölgesi
#Resmi Gazete
1 saat önce
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Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört kritik düzenleme
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