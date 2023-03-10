Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört kritik düzenleme

Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Depremde vefat eden memurlara yapılmış aylık ve ücret ödemeleri geri alınmayacak

Devlet Memurları Kanununun 24. maddesi uyarınca kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin deprem nedeniyle ölümleri halinde geri alınmayacak.





Sanayi siciline ilişkin istenen süreler 3 ay durdu

OHAL ilan edilen illerde, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sanayi siciline yönelik istenen süreler 3 ay süreyle durdu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak

OHAL ilan edilen illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, OHAL süresince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatifler ayni ve nakdi yardım yapabilecek