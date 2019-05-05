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Ekonomi Erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çoğunlukla 'papaz' cinsi erik üreten çiftçiler, bu yıl toptan olarak kilosu 8 liradan satılan ürünün fiyatının geçen yıla göre iyi olduğunu, ancak rekoltenin düşük kaldığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Bu yıl kilogram fiyatlarının 8 lira olması üreticileri sevindirdi.
Bu yıl kilogram fiyatlarının 8 lira olması üreticileri sevindirdi.

İncirliova'nın en çok erik üretiminin yapıldığı Sandıklı Mahallesi başta olmak üzere diğer kırsal yerleşimlerinde erik hasadı başladı.

Çoğunlukla 'papaz' eriği üreten çiftçiler, bu yıl kilogram fiyatlarının 8 lira olmasıyla mutlu oldu. Ancak bu sevinç, rekoltenin düşük kalması nedeniyle burukluk yarattı.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Geçen yıl İncirliova genelinde yaklaşık 2 bin ton papaz eriği üretimi yapıldı. Bu yıl ise ancak 600 tonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Bizi sevindiren tek şey ise erikteki fiyatlar oldu. Geçen yıl sezona toptan olarak kiloda 4-5 TL gibi bir fiyatla başladık. Bu sezon ise 8 TL'den satışlar başladı. Üreticiler rekolte düşüklüğüne üzülürken, inşallah fiyatların iyi olmasıyla aradaki bu açık kapanacak" dedi.

Sandıklı Mahallesi'nde erik üretimi yapan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşında Bayram Büyüten, bekledikleri rekolteyi bulamadıklarını ifade edip, "Erikteki rekolte, bu sezon geçen sezona göre daha az. Hava şartlarından dolayı yüzde 60 daha rekolte düşük. Geçen yıl 17 Nisan'da hasat yapmaya başlamıştık. Bu yıl ise 27 Nisan'da başlayabildik. Fiyatlarımız toptan 8 TL civarında. Fiyatlar iyi ama ağaçlarda verim çok düşük. Gübre geçen yıl 55 TL'ydi, bu yıl 105 TL oldu. Erik fiyatı iyi diye sevinirken, rekoltenin düşüklüğü ve girdi fiyatlarının çok artması bizi tatmin etmiyor. Geçen yıl İncirliova bölgesi olarak 2 bin ton civarında bir erik üretimi oldu. Bu yıl ise rekolteye bakıldığında 600 tonun üzerinde ancak tahmin edebiliyoruz. Günlük olarak erik hasadında 500- 700 kişi arasında işçi çalışıyor. Bir ay süren erik mevsiminde yaklaşık 3 bin aile buradan ekmek yiyor" diye konuştu.

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Büyüten'in ortağı evli ve 2 çocuk babası 39 yaşında Mehmet Çengel ise gelişen teknolojiye ayak uydurarak ayıklama ve paketleme tesisi kurduklarını belirtti. İşlerine yatırım yaptıklarını dile getiren Çengel, Türkiye'nin birçok iline sevkiyat yaptıklarını, ancak düşük rekoltenin kendilerini üzdüğünü söyledi.

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