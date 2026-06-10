Erivan’a ‘kapı’ hazırlığı

Ermenistan'da seçimlerin ardından yeniden başbakanlık görevine gelen Nikol Paşinyan'ın bölgesel barış ve normalleşme mesajları, Ankara-Erivan hattındaki süreci yeniden hızlandırdı. Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalarda bulunan Paşinyan'ın ardından gözler, iki ülke arasında açılması planlanan sınır kapılarına çevrildi. Seçimlerden önce hayata geçirilmesi öngörülen ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelenen adımların, önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre; iki ülke arasındaki diplomatik temaslar hız kazanırken, normalleşme sürecinde somut adımların atılması hedefleniyor.





ALİCAN KAPISI İÇİN GERİ SAYIM

İlk etapta Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'nın karşılıklı geçişlere açılması planlanıyor. Ermenistan tarafında hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, Türkiye tarafındaki çalışmaların da kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Böylece yaz ayları içerisinde karayoluyla karşılıklı geçişlerin ve ticaretin başlaması öngörülüyor. Kars'taki Akyaka Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Sınır kapılarının devreye girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ulaşım ve ticaret ağının yeniden şekillenmesi bekleniyor.





TİCARETTE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Sınırların açılmasıyla birlikte Türkiye ile Ermenistan arasında uzun yıllardır Gürcistan üzerinden gerçekleştirilen dolaylı ticarette üçüncü ülkelerin aradan çıkması bekleniyor. Halen 300- 350 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin edilen ticarette hazır giyim, kimyevi ürünler, gıda ve işlenmemiş değerli madenler öne çıkıyor. Doğrudan ticaretin başlamasıyla lojistik maliyetlerinin düşmesi, ürünlerin daha hızlı pazara ulaşması ve karşılıklı ticaret hacminin kısa sürede 1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Sürecin, ulaşım koridorlarının genişlemesi ve Güney Kafkasya'da ekonomik entegrasyonun güçlenmesine de katkı sağlaması öngörülüyor.



