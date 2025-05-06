Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu: SGK'dan yıpranma payı kararı

Erken emeklilik hakkı birçok meslek grubu için sona eriyor. SGK, fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimlere usulsüzlük olduğu gerekçesiyle düğmeye bastı ve sınırlama getirerek bazı mesleklerin kapsam dışı kaldığını duyurdu. Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren bu değişiklik geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Peki, erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri? İşte o meslekler...
Bu düzenlemeyle, 4/a statüsünde çalışanların SGK’ya yapılan bildirimlerinde bazı meslek kodlarına fiili hizmet süresi zammı tanınmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Sınırlama listesinde yer alan meslek kodları için fiili hizmet zammı kapsamında hizmet bildirimi yapılmak istendiğinde, sistem işverenlere otomatik olarak hata mesajı verecek. SGK, bu hakkın kötüye kullanımını önlemek adına bu uygulamayı devreye soktu.
DAHA ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YAPILIYORDU
Bu düzenlemeyle 4/a kapsamındaki çalışanların SGK'ya bildirimi yapılırken, sınırlama listesindeki meslek kodlarının Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında bildirilmesinin engellenmesi amaçlandı. Böylece, SGK'ya fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 4/a'lı çalışan ancak kısıtlanan meslek kodları içinde olanlar için APHB/MUHSGK aracılığı ile hizmet bildirimi yapılması halinde, bildirim aşamasında işverenlere hata mesajı uyarısı verilecek. SGK bu hakkın kötüye kullanımı konusunda köklü bir karar aldı ve kararı yürürlüğe koydu.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA GÖRE ÇALIŞANLAR İÇİN BİLDİRİM YAPILACAK
Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.
95 sayfalık meslek gruplarından bazıları ise şöyle;
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1311.03 Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
1311.04 Kooperatif Başkanı
1311.05 Kooperatif Müdürü
1311.06 Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)
1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı
1311.08 Katip Üye (Kooperatif)
1311.09 Muhasip Üye (Kooperatif)
1312.02 Yönetici (Balıkçılık)
1321.01 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi
1321.04 Fabrika/İşletme Müdürü
1321.05 Ürün Müdürü
1321.06 Kalite Kontrol Müdürü
1321.07 Enerji Yöneticisi
1321.08 Üretim Müdürü (Tekstil)
1321.09 Kalite Güvence Müdürü
1321.10 İşletme Müdürü (Tekstil)
1321.11 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi
1321.12 İşletme Müdür Yardımcısı
1321.13 Matbaa Müdürü/Yöneticisi
1323.01 Proje Müdürü
1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü
1323.04 İnşaat Direktörü
1323.05 Saha İnşaat Müdürü
1323.06 Sözleşme Yöneticisi
1323.07 İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)
1323.08 Kalite Yöneticisi (İnşaat)
1323.09 Yapı İşleri Müdürü
1324.01 Liman İşletme Müdürü
1324.02 LPG Mesul Müdürü
1324.03 Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)
1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)
1324.06 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
1324.07 Dağıtım Müdürü
1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve
1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü
1324.11 Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
1324.12 Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü
1324.13 Havacılık Yöneticisi
1324.14 Lojistik Operasyon Yöneticisi
1330.01 Yönetici (Haberleşme)
1330.02 Yönetici-Hesaplama Hizmetleri
1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)
1330.04 Yazılım Müdürü
1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü
1330.06 Yazılım Koordinatörü
1330.07 Sistem Koordinatörü
1341.01 Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri
1341.02 Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi)
1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü
1343.02 Hasta Bakımevi Müdürü
1343.03 Huzurevi Koordinatörü
1343.04 Huzurevi Müdürü
1343.05 Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
1344.01 Aile Hizmetleri Müdürü
1344.02 Konut Hizmetleri Müdürü
1344.03 Sosyal Yardım Müdürü
1344.04 Vakıf Müdürü
1345.01 Dekan
1345.02 Okul Müdürü
1345.03 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
1345.04 Müdür (Anaokulu)
1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
1345.06 Eğitim Yöneticisi
1346.01 Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)
1346.02 Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi
1346.03 Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi
1346.04 Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi
1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri
1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)
1349.16 Laboratuvar Müdürü
1349.17 Zabıta Müdürü
1411.01 Pansiyon İşletmecisi
1411.02 Ön Büro Müdürü-Otel
1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)
1411.04 Motel Müdürü
1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
1411.06 Gece Müdürü (otel)
1411.07 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
1411.08 Otel Müdürü
1411.09 Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
1411.10 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant
1411.11 Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)
1411.12 Turizm ve Otel İşletmecisi
1412.01 Bar Müdürü
1412.02 Restoran Yöneticisi
1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
1412.04 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi
1412.05 İ Restoran Müdürü
1412.06 Restoran İşletmecisi
1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü
1412.08 Restoran Yönetici Yardımcısı
1412.09 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi
1412.10 Yiyecek ve İçecek İşletmecisi
1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)
1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)
1420.03 Market Müdürü
1420.04 Mağaza Müdürü
1420.05 Balık Toptancısı
1420.06 Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)
1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü
1420.09 Satış Yöneticisi
1431.01 İnternet Kafe İşletmecisi
1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
1431.03 Halı Saha İşletmecisi
1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi
1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri
1439.02 Gemi Acente Yetkilisi
1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
1439.04 Otomotiv Servis Müdürü
2120.01 Aktüer
2163.21 Takı İmalat Teknisyeni
2163.22 El Sanatları Tasarımcısı
2163.23 Desinatör (Tekstil)
2163.24 Ürün Geliştirme Elemanı
2163.25 Moda Yönetimi Meslek Elemanı
2163.26 Ambalaj Tasarımı Teknikeri
2163.27 Gelinlik Stilisti
2163.28 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.29 Mobilya Tasarımcısı
2163.30 Mücevherat Mühendisi
2163.31 Takı Tasarımı Uzmanı
2163.32 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı
2163.33 ARGE Elemanı
2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.35 Moda Tasarım Teknikeri
2163.36 Dokuma Kumaş Tasarımcısı
2163.37 Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları )
2163.38 Koku Uzmanı
2163.39 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü
2164.01 Şehir (Kent) Plancısı
2164.02 Trafik Planlamacısı
2164.03 Proje Destek Elemanı (Mimari)
2164.04 Numarataj Elemanı
2165.01 Arazi Topoğrafı
2165.02 Diğer Topoğraflar
2165.03 Fotogrametrist
2165.04 Harita Mühendisi
2165.06 Su Topoğrafı
2165.07 Topoğraf
2165.08 Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi
2165.09 Hidrolog
2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
2165.11 Hidrolog Yardımcısı
2165.12 Tapu ve Kadastro Uzmanı
2166.01 Grafiker
2166.02 Web Tasarımcısı
2166.03 Sayfa Sekreteri
2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri
2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı
2166.06 Grafik Tasarımcısı
2166.07 Grafik Teknisyeni
2166.08 Grafik Tasarımı Teknikeri
2166.09 Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri
2166.10 Grafik Animasyoncu
2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
2166.12 Yayın Tasarımcısı
2166.13 Çizer (İllüstratör)
2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı
2166.15 Sayfa Operatörü
2166.16 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
2166.17 Çizgi Film ve Animasyoncu
2166.18 Artırılmış Gerçeklik Uzmanı
2166.19 Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon)
2166.20 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon)
2166.21 Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon)
2166.22 İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı
2166.23 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri
2166.24 Basım Teknolojileri Uzmanı
2166.25 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri
2250.01 Veteriner Hekim
2250.02 Epidemiyolog (Veteriner)
2250.03 Halk Sağlığı Veterineri
2250.04 Hayvan Patalogu
2250.05 Hayvancılık Mütehassısı
2250.06 İntörn Veteriner
2250.07 Diğer Veterinerler
2310.02 Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.03 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi
2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.07 Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi
2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi
2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi
2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi
2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi
4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek
4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı
4311.10 Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
4311.11 Muhasebe Yetkili Yardımcısı
4311.12 Muhasebe Yetkilisi
4311.13 Muhasebe Uzmanı
4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
4312.01 Sigorta Memuru
4312.02 Büro Memuru (Maliye)
4312.03 İstatistik Büro Elemanı
4312.04 Kooperatif Büro Elemanı
4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
4313.02 Tahakkuk Memuru
4313.03 Özlük İşleri Personeli
4321.01 Malzemeci (Spor)
4321.02 Depo Sorumlusu
4321.03 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı
4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)
4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)
4321.06 Ambar Sorumlusu
4321.07 Diğer Stok Memurları
4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)
4321.09 Ambarcı (Tersane)
4321.10 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
4321.11 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni
4321.12 Ambar ve Antrepo Şefi
4321.13 Kumanyacı
4321.14 Ambarcı (Otomotiv)
4321.15 Ambar/Depo Görevlisi
4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
4321.18 Emanet Memuru
4321.19 Lojistik Takip Analisti
4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı
4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu
4321.22 Lojistisyen
4321.23 Lojistik Meslek Elemanı
4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
4321.25 Lojistik Elemanı
4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)
4321.27 Emanet Görevlisi
4321.28 Ambarcı (Tekstil)
4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi
4321.30 Ölçü Tespit Elemanı
4321.31 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
4321.32 Depocu (Giyim Üretim)
4321.33 Yediemin
4321.34 Stok Kontrol Uzmanı
4321.35 Taşınır Kayıt Yetkilisi
4321.36 Taşınır Kontrol Yetkilisi
4321.37 Saha Sayım Görevlisi
4321.38 Gözetmen (Liman -Antrepo)
4321.39 Patlayıcı Madde Ambarcısı
4321.40 Taşınır Konsolide Görevlisi
4321.41 Hava Lojistik Teknikeri
4322.01 Malzeme Planlama Elemanı
4322.02 Üretim Planlama Memuru
4322.03 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
4322.04 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)
4322.05 Planlama Şefi
4323.01 Yol Kısım Şefi (Demiryolu)
4323.02 Yol Şube Şefi (Demiryolu)
4323.03 Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)
4323.04 Gemi Memuru
4323.05 Deniz Trafik Kontrolörü
4323.06 Dış Ticaret Elemanı
4323.07 Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi
4323.08 Apron Amiri
4323.09 Apron Memuru
4323.10 Bagaj Memuru
4323.11 Demiryolu Servis Nezaretçisi
4323.12 Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri
4323.13 Uçuş Harekat Uzmanı(Dispeçer)
4323.14 Ebis Kontrolörü
4323.15 Ekip Tahsis Memuru-Havayolları
4323.16 Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
4323.17 Kabin Amiri
4323.18 Karayolu Taşıma Nezaretçisi
4323.19 Kayıp Eşya Memuru
4323.20 Klerens Ve İstatistik Memuru
4323.21 Meydan Kriter Uzmanı
4323.22 Ramp Kontrol Memuru
4323.23 Tren Hareket Memuru
4323.24 Uçak Tahsis Memuru
4323.25 Uçuş Bilgi Memuru
4323.26 Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi
4323.27 Uçuş Hareket Memuru
4323.28 Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
4323.29 Yer Hostesi
4323.30 Deniz ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı
4323.31 Yat İşletme ve Yönetimi Meslek Elemanı( Marina ve
4323.32 Tren Şefi İ
4323.33 Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)
4323.34 Liman Konteynır Terminal Şefi
4323.35 Liman Servis Şefi
4323.36 Demiryolu Trafik Kontrolörü
4323.37 Liman Başformeni
4323.38 Liman Formeni
4323.39 Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
4323.40 Liman Baş Puantörü
4323.41 Liman Ticaret Tarife Şefi
4323.42 Liman Şefi
4323.43 Liman Terminal Şefi
4323.44 Tren Kontrolörü
4323.45 Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.46 Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)
4323.48 Araç Takip Görevlisi (Kargo)
4323.49 Kargo Takip Görevlisi
4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)
4323.51 Ordino Memuru
4323.52 Sevkiyat Görevlisi
4323.53 İstasyon Şefi-Demiryolu
4323.54 Genel Performans Şefi
4323.55 Araç Filo Sorumlusu
4323.56 Araç Yükleme Operatörü
4323.57 Depo Sevkiyat Sorumlusu
4323.58 Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü
4323.59 Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu
4323.60 Deniz Operasyon Sorumlusu
4323.61 Survey ve Belgelendirme Uzmanı
4323.62 Terminal/İskele Görevlisi
4323.63 Terminal/İskele Sorumlusu
4323.64 Gişe Operasyonları Uzmanı
4323.65 Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı
4323.66 Yakıt Birim Yöneticisi
4323.67 Terminal Bölge Sorumlusu
4323.68 İstasyon Operasyon İşçisi
4323.69 Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master)
4323.70 Lojistik Gümrük Takipçisi
8160.65 Makarna İmal İşçisi
8160.66 Malt Kaynatma İşlem Operatörü
8160.67 Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8160.68 Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
8160.69 Marmelat İmal İşçisi
8160.70 Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü
8160.71 Melanjörcü (Bisküvi)
8160.72 Meyan Balı İmal İşçisi
8160.73 Meyve Presi Operatörü
8160.74 Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)
8160.75 Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)
8160.76 Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)
8160.77 Pancar Bıçakçısı
8160.78 Pastörize Ustabaşı
8160.79 Pastörizör (Süthane/mandıra)
8160.80 Hazır Köfte İmal İşçisi
8160.81 Leblebi İmal Ustası
8160.82 Peynir İmal Makinesi Operatörü
8160.83 Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü
8160.84 Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)
8160.85 Pişirici (Malt)
8160.86 Pişirici (Şeker İmalatı)
8160.87 Pişirici-Konserveci (Balık)
8160.88 Pişirici-Konserveci (Et)
8160.89 Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)
8160.90 Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)
8160.91 Pres Operatörü (Yağ)
9629.04 Kanal Ve Izgara İşçisi
9629.05 Asansör Görevlisi
9629.06 Su Kaydırağı Görevlisi
9629.07 Parkomat Görevlisi
9629.08 İnternet Salon Görevlisi
9629.09 Kapı Görevlisi (Doorman)
9629.10 Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
9629.11 Vestiyer elemanı
9629.12 Fuar Organizasyon Sorumlusu
9629.13 Bilet Toplayıcısı
9629.14 Anonsçu (Page Boy)
9629.15 Asansör Görevlisi (İnşaat)
9629.16 Oyun Parkı Görevlisi
9629.17 Paraşüt Katlama Elemanı
9629.18 Halı Saha Görevlisi
9901.01 Alansız Ön Lisans
9901.02 Stajyer (Öğrenci)
9901.03 İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
9901.04 Diğer Kursiyer
9901.05 Öğrenci (Lisans)
9901.06 Öğrenci (Önlisans)
9901.07 Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı