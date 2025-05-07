SGK'dan yıpranma payı kararı: Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu

Bu düzenlemeyle, 4/a statüsünde çalışanların SGK’ya yapılan bildirimlerinde bazı meslek kodlarına fiili hizmet süresi zammı tanınmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Sınırlama listesinde yer alan meslek kodları için fiili hizmet zammı kapsamında hizmet bildirimi yapılmak istendiğinde, sistem işverenlere otomatik olarak hata mesajı verecek. SGK, bu hakkın kötüye kullanımını önlemek adına bu uygulamayı devreye soktu.





DAHA ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YAPILIYORDU

Bu düzenlemeyle 4/a kapsamındaki çalışanların SGK'ya bildirimi yapılırken, sınırlama listesindeki meslek kodlarının Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında bildirilmesinin engellenmesi amaçlandı. Böylece, SGK'ya fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 4/a'lı çalışan ancak kısıtlanan meslek kodları içinde olanlar için APHB/MUHSGK aracılığı ile hizmet bildirimi yapılması halinde, bildirim aşamasında işverenlere hata mesajı uyarısı verilecek. SGK bu hakkın kötüye kullanımı konusunda köklü bir karar aldı ve kararı yürürlüğe koydu.





FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA GÖRE ÇALIŞANLAR İÇİN BİLDİRİM YAPILACAK

Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.









95 sayfalık meslek gruplarından bazıları ise şöyle;

1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı

1112.02 Kurum Başkanı-Kamu

1112.03 Daire Başkanı

1112.04 Kurum Başkan Üyeleri

1112.05 Genel Müdür

1112.06 Genel Sekreter-Kamu

1112.07 Genel Sekreter-Üniversite

1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu

1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu

1112.23 Genel Müdür Yardımcısı

1112.28 Üst Kurul Üyesi

1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı

1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı

1112.40 Baş Müdür Yardımcısı

1112.41 Daire Başkan Yardımcısı

1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri

1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri

1114.04 Oda Başkanı

1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı

1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi

1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri

1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi

1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı

1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı

1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey

1114.16 Kızılay Genel Başkanı

1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi

1311.03 Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)

1311.04 Kooperatif Başkanı

1311.05 Kooperatif Müdürü

1311.06 Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)

1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı

1311.08 Katip Üye (Kooperatif)

1311.09 Muhasip Üye (Kooperatif)

1312.02 Yönetici (Balıkçılık)

1321.01 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)

1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)

1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi

1321.04 Fabrika/İşletme Müdürü

1321.05 Ürün Müdürü

1321.06 Kalite Kontrol Müdürü

1321.07 Enerji Yöneticisi

1321.08 Üretim Müdürü (Tekstil)

1321.09 Kalite Güvence Müdürü

1321.10 İşletme Müdürü (Tekstil)

1321.11 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi

1321.12 İşletme Müdür Yardımcısı

1321.13 Matbaa Müdürü/Yöneticisi

1323.01 Proje Müdürü

1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)

1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü

1323.04 İnşaat Direktörü

1323.05 Saha İnşaat Müdürü

1323.06 Sözleşme Yöneticisi

1323.07 İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)

1323.08 Kalite Yöneticisi (İnşaat)

1323.09 Yapı İşleri Müdürü

1324.01 Liman İşletme Müdürü

1324.02 LPG Mesul Müdürü

1324.03 Yönetici (Ardiye Ve Depolama)

1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)

1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)

1324.06 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

1324.07 Dağıtım Müdürü

1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve

1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi

1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü

1324.11 Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi

1324.12 Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü

1324.13 Havacılık Yöneticisi

1324.14 Lojistik Operasyon Yöneticisi

1330.01 Yönetici (Haberleşme)

1330.02 Yönetici-Hesaplama Hizmetleri

1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)

1330.04 Yazılım Müdürü

1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü

1330.06 Yazılım Koordinatörü

1330.07 Sistem Koordinatörü

1341.01 Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri

1341.02 Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi)

1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü

1343.02 Hasta Bakımevi Müdürü

1343.03 Huzurevi Koordinatörü

1343.04 Huzurevi Müdürü

1343.05 Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü

1344.01 Aile Hizmetleri Müdürü

1344.02 Konut Hizmetleri Müdürü

1344.03 Sosyal Yardım Müdürü

1344.04 Vakıf Müdürü

1345.01 Dekan

1345.02 Okul Müdürü

1345.03 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)

1345.04 Müdür (Anaokulu)

1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)

1345.06 Eğitim Yöneticisi

1346.01 Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)

1346.02 Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi

1346.03 Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi

1346.04 Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi

1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri

1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)

1349.16 Laboratuvar Müdürü

1349.17 Zabıta Müdürü

1411.01 Pansiyon İşletmecisi

1411.02 Ön Büro Müdürü-Otel

1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)

1411.04 Motel Müdürü

1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri

1411.06 Gece Müdürü (otel)

1411.07 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)

1411.08 Otel Müdürü

1411.09 Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)

1411.10 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant

1411.11 Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)

1411.12 Turizm ve Otel İşletmecisi

1412.01 Bar Müdürü

1412.02 Restoran Yöneticisi

1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)

1412.04 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi

1412.05 İ Restoran Müdürü

1412.06 Restoran İşletmecisi

1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü

1412.08 Restoran Yönetici Yardımcısı

1412.09 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi

1412.10 Yiyecek ve İçecek İşletmecisi

1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)

1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)

1420.03 Market Müdürü

1420.04 Mağaza Müdürü

1420.05 Balık Toptancısı

1420.06 Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)

1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)

1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü

1420.09 Satış Yöneticisi

1431.01 İnternet Kafe İşletmecisi

1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)

1431.03 Halı Saha İşletmecisi

1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi

1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri

1439.02 Gemi Acente Yetkilisi

1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)

1439.04 Otomotiv Servis Müdürü

2120.01 Aktüer

2163.21 Takı İmalat Teknisyeni

2163.22 El Sanatları Tasarımcısı

2163.23 Desinatör (Tekstil)

2163.24 Ürün Geliştirme Elemanı

2163.25 Moda Yönetimi Meslek Elemanı

2163.26 Ambalaj Tasarımı Teknikeri

2163.27 Gelinlik Stilisti

2163.28 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü

2163.29 Mobilya Tasarımcısı

2163.30 Mücevherat Mühendisi

2163.31 Takı Tasarımı Uzmanı

2163.32 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı

2163.33 ARGE Elemanı

2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü

2163.35 Moda Tasarım Teknikeri

2163.36 Dokuma Kumaş Tasarımcısı

2163.37 Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları )

2163.38 Koku Uzmanı

2163.39 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü

2164.01 Şehir (Kent) Plancısı

2164.02 Trafik Planlamacısı

2164.03 Proje Destek Elemanı (Mimari)

2164.04 Numarataj Elemanı

2165.01 Arazi Topoğrafı

2165.02 Diğer Topoğraflar

2165.03 Fotogrametrist

2165.04 Harita Mühendisi

2165.06 Su Topoğrafı

2165.07 Topoğraf

2165.08 Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi

2165.09 Hidrolog

2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı

2165.11 Hidrolog Yardımcısı

2165.12 Tapu ve Kadastro Uzmanı

2166.01 Grafiker

2166.02 Web Tasarımcısı

2166.03 Sayfa Sekreteri

2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri

2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı

2166.06 Grafik Tasarımcısı

2166.07 Grafik Teknisyeni

2166.08 Grafik Tasarımı Teknikeri

2166.09 Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri

2166.10 Grafik Animasyoncu

2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı

2166.12 Yayın Tasarımcısı

2166.13 Çizer (İllüstratör)

2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı

2166.15 Sayfa Operatörü

2166.16 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)

2166.17 Çizgi Film ve Animasyoncu

2166.18 Artırılmış Gerçeklik Uzmanı

2166.19 Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon)

2166.20 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon)

2166.21 Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon)

2166.22 İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı

2166.23 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri

2166.24 Basım Teknolojileri Uzmanı

2166.25 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri

2250.01 Veteriner Hekim

2250.02 Epidemiyolog (Veteriner)

2250.03 Halk Sağlığı Veterineri

2250.04 Hayvan Patalogu

2250.05 Hayvancılık Mütehassısı

2250.06 İntörn Veteriner

2250.07 Diğer Veterinerler

2310.02 Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.03 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi

2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi

2310.07 Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi

2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi

2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi

2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi

2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi

2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi

4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek

4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı

4311.10 Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

4311.11 Muhasebe Yetkili Yardımcısı

4311.12 Muhasebe Yetkilisi

4311.13 Muhasebe Uzmanı

4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi

4312.01 Sigorta Memuru

4312.02 Büro Memuru (Maliye)

4312.03 İstatistik Büro Elemanı

4312.04 Kooperatif Büro Elemanı

4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)

4313.02 Tahakkuk Memuru

4313.03 Özlük İşleri Personeli

4321.01 Malzemeci (Spor)

4321.02 Depo Sorumlusu

4321.03 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı

4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)

4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)

4321.06 Ambar Sorumlusu

4321.07 Diğer Stok Memurları

4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)

4321.09 Ambarcı (Tersane)

4321.10 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)

4321.11 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni

4321.12 Ambar ve Antrepo Şefi

4321.13 Kumanyacı

4321.14 Ambarcı (Otomotiv)

4321.15 Ambar/Depo Görevlisi

4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)

4321.18 Emanet Memuru

4321.19 Lojistik Takip Analisti

4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı

4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu

4321.22 Lojistisyen

4321.23 Lojistik Meslek Elemanı

4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı

4321.25 Lojistik Elemanı

4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)

4321.27 Emanet Görevlisi

4321.28 Ambarcı (Tekstil)

4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi

4321.30 Ölçü Tespit Elemanı

4321.31 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı

4321.32 Depocu (Giyim Üretim)

4321.33 Yediemin

4321.34 Stok Kontrol Uzmanı

4321.35 Taşınır Kayıt Yetkilisi

4321.36 Taşınır Kontrol Yetkilisi

4321.37 Saha Sayım Görevlisi

4321.38 Gözetmen (Liman -Antrepo)

4321.39 Patlayıcı Madde Ambarcısı

4321.40 Taşınır Konsolide Görevlisi

4321.41 Hava Lojistik Teknikeri

4322.01 Malzeme Planlama Elemanı

4322.02 Üretim Planlama Memuru

4322.03 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)

4322.04 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)

4322.05 Planlama Şefi

4323.01 Yol Kısım Şefi (Demiryolu)

4323.02 Yol Şube Şefi (Demiryolu)

4323.03 Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)

4323.04 Gemi Memuru

4323.05 Deniz Trafik Kontrolörü

4323.06 Dış Ticaret Elemanı

4323.07 Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi

4323.08 Apron Amiri

4323.09 Apron Memuru

4323.10 Bagaj Memuru

4323.11 Demiryolu Servis Nezaretçisi

4323.12 Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri

4323.13 Uçuş Harekat Uzmanı(Dispeçer)

4323.14 Ebis Kontrolörü

4323.15 Ekip Tahsis Memuru-Havayolları

4323.16 Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

4323.17 Kabin Amiri

4323.18 Karayolu Taşıma Nezaretçisi

4323.19 Kayıp Eşya Memuru

4323.20 Klerens Ve İstatistik Memuru

4323.21 Meydan Kriter Uzmanı

4323.22 Ramp Kontrol Memuru

4323.23 Tren Hareket Memuru

4323.24 Uçak Tahsis Memuru

4323.25 Uçuş Bilgi Memuru

4323.26 Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi

4323.27 Uçuş Hareket Memuru

4323.28 Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi

4323.29 Yer Hostesi

4323.30 Deniz ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı

4323.31 Yat İşletme ve Yönetimi Meslek Elemanı( Marina ve

4323.32 Tren Şefi İ

4323.33 Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)

4323.34 Liman Konteynır Terminal Şefi

4323.35 Liman Servis Şefi

4323.36 Demiryolu Trafik Kontrolörü

4323.37 Liman Başformeni

4323.38 Liman Formeni

4323.39 Liman Operasyon Elemanı (Puantör)

4323.40 Liman Baş Puantörü

4323.41 Liman Ticaret Tarife Şefi

4323.42 Liman Şefi

4323.43 Liman Terminal Şefi

4323.44 Tren Kontrolörü

4323.45 Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)

4323.46 Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)

4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)

4323.48 Araç Takip Görevlisi (Kargo)

4323.49 Kargo Takip Görevlisi

4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)

4323.51 Ordino Memuru

4323.52 Sevkiyat Görevlisi

4323.53 İstasyon Şefi-Demiryolu

4323.54 Genel Performans Şefi

4323.55 Araç Filo Sorumlusu

4323.56 Araç Yükleme Operatörü

4323.57 Depo Sevkiyat Sorumlusu

4323.58 Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü

4323.59 Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu

4323.60 Deniz Operasyon Sorumlusu

4323.61 Survey ve Belgelendirme Uzmanı

4323.62 Terminal/İskele Görevlisi

4323.63 Terminal/İskele Sorumlusu

4323.64 Gişe Operasyonları Uzmanı

4323.65 Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı

4323.66 Yakıt Birim Yöneticisi

4323.67 Terminal Bölge Sorumlusu

4323.68 İstasyon Operasyon İşçisi

4323.69 Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master)

4323.70 Lojistik Gümrük Takipçisi

8160.65 Makarna İmal İşçisi

8160.66 Malt Kaynatma İşlem Operatörü

8160.67 Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi)

8160.68 Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi)

8160.69 Marmelat İmal İşçisi

8160.70 Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü

8160.71 Melanjörcü (Bisküvi)

8160.72 Meyan Balı İmal İşçisi

8160.73 Meyve Presi Operatörü

8160.74 Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)

8160.75 Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)

8160.76 Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)

8160.77 Pancar Bıçakçısı

8160.78 Pastörize Ustabaşı

8160.79 Pastörizör (Süthane/mandıra)

8160.80 Hazır Köfte İmal İşçisi

8160.81 Leblebi İmal Ustası

8160.82 Peynir İmal Makinesi Operatörü

8160.83 Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü

8160.84 Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)

8160.85 Pişirici (Malt)

8160.86 Pişirici (Şeker İmalatı)

8160.87 Pişirici-Konserveci (Balık)

8160.88 Pişirici-Konserveci (Et)

8160.89 Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)

8160.90 Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)

8160.91 Pres Operatörü (Yağ)

9629.04 Kanal Ve Izgara İşçisi

9629.05 Asansör Görevlisi

9629.06 Su Kaydırağı Görevlisi

9629.07 Parkomat Görevlisi

9629.08 İnternet Salon Görevlisi

9629.09 Kapı Görevlisi (Doorman)

9629.10 Sürücü Kursu Pisti Görevlisi

9629.11 Vestiyer elemanı

9629.12 Fuar Organizasyon Sorumlusu

9629.13 Bilet Toplayıcısı

9629.14 Anonsçu (Page Boy)

9629.15 Asansör Görevlisi (İnşaat)

9629.16 Oyun Parkı Görevlisi

9629.17 Paraşüt Katlama Elemanı

9629.18 Halı Saha Görevlisi

9901.01 Alansız Ön Lisans

9901.02 Stajyer (Öğrenci)

9901.03 İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi

9901.04 Diğer Kursiyer

9901.05 Öğrenci (Lisans)

9901.06 Öğrenci (Önlisans)