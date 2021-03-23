Ertuğrul Gazi nisanda Hatay’da: Doğal gazın yüzde 20'si depolanacak
Ertuğrul Gazi nisanda Hatay’da: Doğal gazın yüzde 20'si depolanacak
Türkiye, LNG depolama filosuna Ertuğrul Gazi gemisini katmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Hatay Dörtyol’a demirleyecek Ertuğrul Gazi ile birlikte Türkiye, doğal gazın yüzde 20’sini depolayabilecek. Ertuğrul Gazi gemisi, 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.
Türkiye’nin LNG depolama filosu ve kapasitesine Ertuğrul Gazi gemisini katmaya hazırlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle gelişi aksayan Ertuğrul Gazi, yaklaşık 10 gün önce Türkiye’ye doğru yola çıkarken, gemi nisan ayının ortalarında Hatay Dörtyol’da olacak. Güney Kore’de üretilen gemi LNG yüklenerek dolu şekilde ulaşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle devreye alınması planlanan yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi gemisi Ertuğrul Gazi, Türkiye’nin üçüncü yüzer LNG depolama ünitesi olacak. Mevcutta biri özel sektör yatırımı biri de BOTAŞ yatırımı iki LNG terminali Aliağa ve Dörtyol’da görev yapıyor. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip gemiyle Türkiye’nin depolama kapasitesi de artacak.
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YERALTI DEPOLAMADA KAPASİTE ARTIRIMI
Denizde olduğu gibi karada da doğal gaz depolama yatırımları devam ediyor. Tuz Gölü’nde şu anda yaklaşık 700 milyon metreküplük bir depolama kapasitesine sahip olunurken, yakında yapılacak genişleme projesi çalışmaları ile bu kapasite 5.4 milyar metreküpe kadar çıkarılacak. Silivri’de ise mevcutta 3,14 milyar metreküp olan kapasite, yine genişleme çalışmalarının ardından 4,16 milyar metreküpe ulaşacak. Toplamda iki yeraltı deposuyla bu rakam 10 milyar metreküpe ulaşacağı gibi, Türkiye böylece toplam tükettiği gazın neredeyse yüzde 20’sini depolama imkanına kavuşmuş olacak. Böylece enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, enerji ve arz güvenliğini teminat altına alarak, doğal gaz noktasında arz sıkıntısı yaşamayacak.