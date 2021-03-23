Ekonomi Ertuğrul Gazi nisanda Hatayda Doğal gazın yüzde 20si depolanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ertuğrul Gazi nisanda Hatay’da: Doğal gazın yüzde 20'si depolanacak

Ertuğrul Gazi nisanda Hatay’da: Doğal gazın yüzde 20'si depolanacak

Türkiye, LNG depolama filosuna Ertuğrul Gazi gemisini katmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Hatay Dörtyol’a demirleyecek Ertuğrul Gazi ile birlikte Türkiye, doğal gazın yüzde 20’sini depolayabilecek. Ertuğrul Gazi gemisi, 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Ertuğrul Gazi nisanda Hatay’da: Doğal gazın yüzde 20si depolanacak
Güney Kore’de üretilen Türkiye’nin üçüncü yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi gemisi Ertuğrul Gazi, nisanda Hatay Dörtyol’a demirleyecek.

Türkiye’nin LNG depolama filosu ve kapasitesine Ertuğrul Gazi gemisini katmaya hazırlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle gelişi aksayan Ertuğrul Gazi, yaklaşık 10 gün önce Türkiye’ye doğru yola çıkarken, gemi nisan ayının ortalarında Hatay Dörtyol’da olacak. Güney Kore’de üretilen gemi LNG yüklenerek dolu şekilde ulaşacak.

Türkiye'den enerjide LNG atağı: Gemilerinin biri gidip diğeri geliyor!
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Türkiye'nin gemilerle çeşitli ülkelerden taşınan sıvılaştırılmış doğalgaza ağırlık vermesi enerji piyasasında da dengeleri değiştirdi.
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Gelen son verilere göre, İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,2 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu.
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Öte yandan Türkiye'nin boru hatları üzerinden ithal ettiği gaz ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 50'nin üzerine çıkarak LNG rakamının altına da geriledi.
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Türkiye'nin LNG tarafında attığı bu adım başta Rusya olmak üzere boru hatları ile gaz tedarik eden ülkeleri telaşlandırırken, Rus enerji şirketi Gazprom Export ise geçtiğimiz Kasım ayında LNG'ye karşılık spot boru gazı ithalatı için adım atmıştı. Rus şirketin hamlesini yorumlayan uzmanlar ise; yeni fiyat hamlelerinin kapıda olduğuna dikkat çekmişti.
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​İşte son 1 yıl içinde Türkiye'ye gelen LNG gemileri..
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27 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 4 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. Gemide 138 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyor.
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31 Ocak'ta ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan ayrılan Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan Castillo De Caldelas adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 18 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı. Gemide 176 bin 300 metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyordu.
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4 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 8 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. Gemide 144 bin 888 metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyordu.
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8 Ocak'ta ABD'nin Cove Point Limanı'ndan ayrılan 154 bin 948 metreküp kapasiteli Gaslog Salem adlı LNG gemisi 21 Ocak'ta İzmir Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
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4 Kasım'da Cezayir'den ayrılan Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 12 Kasım'da İzmir Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Gemide 138 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyordu.
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31 Ekim tarihinde Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Lalla Fatma N'Soumer adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaştı. Gemi 144 bin 888 metreküp kapasiteli.
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​15 Aralık'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Ougarta adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 20 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşan gemi 171 bin 800 metreküp kapasiteli.
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31 Aralık'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 138 bin 89 metreküp kapasiteli Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 5 Ocak'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
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1 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan dev LNG gemisi 5 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaştı. Lalla Fatma N'Soumer adlı gemi 144 bin 888 metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz taşıdı.
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11 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 23 Haziran'da Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı. Gemi toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli.
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı, Marmara Ereğlisi'ne götüren 118 bin 363 groston ağırlığında 290 metre boyundaki 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı Bahama Adaları bandıralı tanker 25 Nisan'da Türkiye'ye ulaştı.
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Türkiye'den enerjide LNG atağı: Gemilerinin biri gidip diğeri geliyor!
Türkiye'nin boru hatları üzerinden gerçekleştirdiği doğalgaz ihracatına alternatif daha ucuz maliyetli LNG ithalatı tam gaz devam ediyor. Gemilerinin biri gidip diğeri gelirken özellikle İran ile boru hatları üzerinden yapılan gaz ithalatındaki düşüş ise dikkat çekiyor. İşte Türkiye'ye son bir içinde gelen LNG gemileri ve taşıdıkları sıvılaştırılmış doğal gaz miktarları..

ÜÇÜNCÜ ÜNİTE OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle devreye alınması planlanan yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi gemisi Ertuğrul Gazi, Türkiye’nin üçüncü yüzer LNG depolama ünitesi olacak. Mevcutta biri özel sektör yatırımı biri de BOTAŞ yatırımı iki LNG terminali Aliağa ve Dörtyol’da görev yapıyor. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip gemiyle Türkiye’nin depolama kapasitesi de artacak.

Rum basınından öz eleştiri: Türkiye ile anlaşmadıkça doğalgaz satamayız
DÜNYA
Rum basınından öz eleştiri: Türkiye ile anlaşmadıkça doğalgaz satamayız

YERALTI DEPOLAMADA KAPASİTE ARTIRIMI

  • Denizde olduğu gibi karada da doğal gaz depolama yatırımları devam ediyor. Tuz Gölü’nde şu anda yaklaşık 700 milyon metreküplük bir depolama kapasitesine sahip olunurken, yakında yapılacak genişleme projesi çalışmaları ile bu kapasite 5.4 milyar metreküpe kadar çıkarılacak. Silivri’de ise mevcutta 3,14 milyar metreküp olan kapasite, yine genişleme çalışmalarının ardından 4,16 milyar metreküpe ulaşacak. Toplamda iki yeraltı deposuyla bu rakam 10 milyar metreküpe ulaşacağı gibi, Türkiye böylece toplam tükettiği gazın neredeyse yüzde 20’sini depolama imkanına kavuşmuş olacak. Böylece enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, enerji ve arz güvenliğini teminat altına alarak, doğal gaz noktasında arz sıkıntısı yaşamayacak.
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