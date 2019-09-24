Ekonomi ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak

ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.

Haber Merkezi AA
Kurum tarafından üretilen etler teklif toplama usulüyle satışa çıkarılacak.
Kurum tarafından üretilen etler teklif toplama usulüyle satışa çıkarılacak.

ESK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum tarafından üretilen karkas sığır eti, sığır biftek-rosto, sığır pirzola, sığır kontrfile, sığır kıymalık lop et, sığır lop et, sığır kıyma ve dönemler halinde üretilecek sığır konserve ihraç edilmek şartıyla teklif toplama usulüyle satışa çıkarılacak.

İlgililer gerekli belgelerle 09 Ekim 2019 saat 10.00’a kadar Kuruma başvuruda bulunabilecek. Satışa sunulan ürünler görülebilecek, ayrıca bedeli yatırılmak üzere numune alınıp, analiz de yaptırılabilecek.

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