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Ekonomi

ESK'dan kırmızı et satışıyla ilgili yeni açıklama: 90 lira olacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) ay sonuna kadar şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı yapacak. Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların satış fiyatı canlı hayvanda KDV hariç kilogram başına 90 lira olacak.

17:42 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Et ve Süt Kurumu (ESK)
kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, mayıs sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) satışı yapacağını duyurdu.

Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların satış fiyatı canlı hayvanda KDV hariç kilogram başına 90 lira olurken, satışla ilgili detaylar Kurumun internet sitesinde yayınlanan "Canlı Büyükbaş Hayvanlardan Elde Edilecek Karkas Satış Usul ve Esasları" metninde belirtildi.

Başvurular yarın saat 17.00'ye kadar ESK Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Kurumdan daha önceki satışta canlı büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmalar başvuru formu ve kesim sözleşmesini imzalayarak müracaat edecek olup, satış usul ve esaslarında belirtilen diğer belgeleri tevdi etmeyecek. İlk defa başvuruda bulunan firmaların ise satış usul ve esaslarında belirtilen evrakları eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekecek.



#Et ve Süt Kurumu (ESK)
#Kırmızı et fiyatları
#kdv
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