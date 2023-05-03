ESK'dan kırmızı et satışıyla ilgili yeni açıklama: 90 lira olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül töreninde yaptığı konuşmada taşeron sorununu çözeceklerini söyledi. Enflasyon hakkında da açıklama yapan Bilgin, “Bu fiyat yüksekliğinin tahrip ettiği ücretler var. O ücretleri düzenlemek durumundayız ki bunlardan biri de kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme. Türk-İş ve Hak-İş ile cuma günü bunu bir defa daha ele alacağız ve bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bu sorunu da çözüm yoluna sokacağız” dedi.