Ekonomi Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz spekülatör oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz spekülatör oldu

TL’nin güçlenmesini beklemeyen bazı ekonomistler eleştirilerini spekülasyon boyutuna vardırdı. İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, CHP’nin Halk TV’sine bağlanarak, “Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir” diyerek vatandaşları dolar almaya çağırdı. Televizyonlar ve sosyal medyada spekülasyonlar artınca BDDK, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz spekülatör oldu
Durmuş Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “TL’yi güçlendirme” adımına vatandaşlar sahip çıkarken, TL’nin değer kazanmasının hazmedemeyenlerin provokatif paylaşımları gecikmedi.

Atilla Yeşilada
Atilla Yeşilada

AKILLARA ZARAR ÇAĞRI

Bunların paylaşımların başını çeken İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara "Dolar alın" önerisinde bulundu.

Uğur Gürses
Uğur Gürses

Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında vatandaşların ellerindeki dövizleri Türk Lirası'na çevirmeye başladığı saatlerde bir TV programına bağlanan Durmuş Yılmaz akıllara zarar açıklamalar yaptı. Durmuş Yılmaz, "Bu bir alım fırsatıdır” diyerek, Türk Lirası'nın değer kazanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara da piyasaları tedirgin etmeye yönelik paylaşımlar yaptı.

Hakan Kara
Hakan Kara

PİYASAYI TEDİRGİN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kara, “Son yıllarda dövizli borçlanma, TCMB rezerv satışları ve dövizli ödeme garantileri ile merkezi hükümet sistemin kur riskini üzerine almıştı. Listeye dövize endeksli mevduat ve ihracatçıya ileri vadeli kurun eklenmesiyle kamu kesimi yakın tarihin en dolarize bilançosuna sahip oldu” dedi. Gazeteci Uğur Gürses de skandal paylaşımlarda bulundu. Gürses “Dövize geçme potansiyeli olana ‘ikramiye’, yoksula da ‘tevekkül hutbesi’...” paylaşımıyla dikkat çekti.

Durmuş Yılmaz
Durmuş Yılmaz

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBEDECEK YALANI

Ekonomist Atilla Yeşilada, açıklanan önlemlerin içeriğini öğrenmeden, “Ben bankacı olsam; dolara endekslenen mevduat faizini hızla düşürürüm. Mevduatı fonlama maliyetinin önemli kısmını Hazine’ye yıkmış olurum” şeklinde dikkat çeken spekülatif bir ifade kullandı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş ise “Bu uygulama hükümetin yeni dönemde para basmak zorunda kalacağını gösteriyor. Bu da enflasyonun hiper enflasyona dönüşmesini tetikleyecek” dedi.

BDDK harekete geçti

  • Spekülatif paylaşımlar sonrası harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki paylaşımlara yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
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