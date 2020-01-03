Esnaf kredi faizleri Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 4,5'e düştü

Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle esnafın kullanmış olduğu kredilerin faiz oranları düşmesi hakkında bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram

, "Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle esnafımızın kullanmış olduğu kredilerin faiz oranları yüzde 6 ‘dan dan yüzde 4,5’e düştü.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir kredi vereceğiz.

Bu bizim için hem önümüzün açılması hem can suyu hem ticaret hacminin azaldığı panzehir sıcak paradır. Sıcak paranın piyasaya girmesi, küçük esnafın kalkınmasında rolünün hepimiz biliyorsunuz” dedi.

BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU

Ekonomik ve döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı faizlerin yükseldiğini belirten Bayram,” Bundan 6,7 ay önce faiz oranlarımız, ekonomik ve döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı yüzde 8’e çıkmıştı. Ancak kısa vade içerisinde hükümetin, müdahaleleriyle önce yüze 6’ya şimdi de yüzde 4,5’e düşürüldü. Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu.

Kısa bir dönem içerisinde Esnaf ve Sanatkarların kullanmış oldukları kredilerde faiz oranları aşağılara çekildi. Mukayese edilemeyecek kadar. Bizim kredilerin en cazip tarafı ekslem bakiye sistemine göre faizlerin değişmesi. Bankalardan kredi kullandığınız zaman ilk taksitte ne ödüyorsanız, son taksite de onu ödüyorsunuz. Ama bizde ana para yattıkça borç eksildikçe, faiz oranları da aşağıya doğru kendi kendine aşağı doğru iniyor.

BEDAVA PARA DENECEK KADAR AŞAĞIDA

Bizim vermiş olduğumuz krediler amacında kullanılırsa zamanında ödenirse, bugünkü faiz sistemi içerisinde bedava para denecek kadar aşağılarda. Yeter ki esnaf arkadaşımız aldığı parayı amacında kullansın, zamanında ödesin. Amacında kullanmayıp, zamanında ödemediği taktirde sıfır faizli kredi de versek bir gün onu ödemekte sıkıntı çekecektir” diye konuştu.

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