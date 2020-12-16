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Ekonomi Esnafa böyle destek ilk kez veriliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Esnafa böyle destek ilk kez veriliyor: Devletin destek mimarının detayları

Esnafa böyle destek ilk kez veriliyor

KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket iş dünyasını ve yüzbinlerce esnafı memnun etti. Paketin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirten sektör temsilcileri, böyle doğrudan bir desteğin ilk kez verildiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnafa böyle doğrudan bir destek ilk kez verildi.
Esnafa böyle doğrudan bir destek ilk kez verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin iş dünyasından teşekkür geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç; tedbir paketinin, tedarik ve tüketim zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendireceğini söyledi. Avdagiç, İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu bulduklarını ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkân vereceğine inandıklarını vurguladı.

Esnafa 750 TL kira desteği
EKONOMİ
Esnafa 750 TL kira desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni desteklerin, parasal sıkılaştırma adımlarıyla baskı altında kalan tüketim ve yatırımları pozitifte tutmaya devam edeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden itibaren ekonomi yönetiminin salgın eğrisini düzleştirmeye yönelik almış olduğu kararlar ve iş dünyasına sağlamış olduğu desteğin, küresel ekonominin önde gelen güçleri içerisinde Türkiye’nin pozitif ayrışmasında önemli bir rol oynadığını aktardı.

Abdurrahman Kaan

Korona mağduru esnafa büyük destek
GÜNDEM
Korona mağduru esnafa büyük destek

Şekib Avdagiç

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Bu destekler bir nebze de olsa kayıplarımızı hafifletecektir. Kapalı olduğumuz için kaybımız yüksek. Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor. O yüzden çalışanların ve müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz” dedi.

Ramazan Bingöl

MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Müberra Eresin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, “KDV indiriminin devam edeceğinin açıklanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, tahsislere ve kiralara ilişkin yeni destekler de olumlu etki sağlayacaktır. Pandemiden en fazla etkilenen sektör olan turizm, 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sinan Öncel

MARKALAR İÇİN CAN SİMİDİ

  • Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türk perakende sektörünün ilk dalgayı birçok ülkeye göre daha az hasarla atlattığını belirterek, şunları kaydetti: “Özellikle ‘mücbir sebep’ kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkının markalarımız için can simidi niteliğinde olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.
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