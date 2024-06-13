Et ve Süt Kurumu'ndan 'Hastalıklı ithal etin parası peşin ödendi' iddialarına yalanlama

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle kurban etinin nasıl tüketilmesi gerektiği de merak konusu oldu. Peki, "Kurban eti nasıl pişirilir, nasıl saklanır?" Protein bakımından zengin olan kırmızı etin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak kurban eti ilk tüketildiğinde pek de sağlıklı olmuyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanları, uygun olmayan pişirme yöntemleri ile aşırı miktarda tüketilen etin; hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı riskini artırmakta ve sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyerek reflü, hazımsızlık ve kabızlık gibi problemlerin oluşumuna neden olduğunu açıkladı. Peki kurban eti nasıl, ne zaman tüketilmeli? Ayrıntılar haberimizde...