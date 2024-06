Kırmızı et kaliteli protein içermektedir. Bunun yanı sıra demir, çinko, selenyum gibi mineraller ile B6, B12 vitaminleri gibi vücudun ihtiyacı olan birçok besin ögesi içeren kırmızı et ile ilgili uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzm. Dyt. Gizem Aydın Amil, “Özellikle böbrek hastalığı olan ve diyalize giren kişilerde fazla tüketilen et, böbrek üzerindeki yükün diyaliz ihtiyacını artırabilir. En önemli tehlike besin zehirlenmesidir, bu yüzden bayramda ailemizle keyifli hatıralar biriktirmek için sağlık açısından bu uyarılara dikkat etmemiz gerekmektedir” açıklaması yaptı.