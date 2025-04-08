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Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay'ın cezaları açıklandı

Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay'ın cezaları açıklandı

17:158/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay için kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz'a bir maç ceza verildi.

Aynı müsabakada oyundan ihraç edilen bir diğer Galatasaraylı oyuncu Kerem Demirbay da 1 maç ceza aldı.

‘Rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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