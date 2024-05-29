Beyaz et sektörüne rekor ceza: Rekabet Kurumu dört firma için harekete geçti

"Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunumuzun ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (As Ofis), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (Banvit), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (Erpiliç), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (Gedik), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç) ünvanlı 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmamızdır. Lezita hakkında ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürüttük"