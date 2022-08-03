Ekonomi Euro Bölgesinde üretici fiyatları yüzde 35,8 yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları yüzde 35,8 yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 arttı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları yüzde 35,8 yükseldi
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3, 2021'in haziran ayına kıyasla da yüzde 36,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 yükseldi.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 92,8 ve ara mallarda da yüzde 23,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda yıllık bazda en fazla yüzde 61,2 ile Romanya'da, yüzde 55,5 ile Danimarka'da ve yüzde 52,5 ile Litvanya'da arttı.

ÜFE, Almanya'da yüzde 33,2, Fransa'da yüzde 27, İspanya'da yüzde 43,3, İtalya'da yüzde 41,9 ve Belçika'da yüzde 50,3 olarak belirlendi.

Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor!
DÜNYA
Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor!

Antalya'da hava yolu trafiği salgın öncesi döneme yaklaştı
EKONOMİ
Antalya'da hava yolu trafiği salgın öncesi döneme yaklaştı

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda bagaj alım 16 dakika check-in bir dakika sürüyor
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda bagaj alım 16 dakika check-in bir dakika sürüyor

TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
EKONOMİ
TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
Üst üste gömülmüş

Üst üste gömülmüş

"Burada olması bir ayrıcalık olarak görülüyor."
26 gün sonra yakalandı

26 gün sonra yakalandı

​Kurban Bayramı'nda kaçmıştı...
İhracatta tüm zamanların rekoru

​Yedi ayda yüzde 13,4 artışla 144,4 milyar dolara ulaştı.

​Sınır kapılarında yoğunluk

Dünya diken üstünde: İşte dünyanın en güçlü orduları.

İlaçlama işe yaramıyor.

​İstinye açıklarında şüpheli cisim paniği: Gerçek başka çıktı.

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

​Gaz krizi sonrası sokaklar karardı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.