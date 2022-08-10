Ekonomi Ev sahipleri artık ödenebilir kira istiyor Antalya korkuttu kiralar düşüşe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ev sahipleri artık ödenebilir kira istiyor: Antalya korkuttu kiralar düşüşe geçti

Kirayı zamanında tahsil edemeyen ev sahipleri mecburen de olsa fiyatları düşürmeye başladı. Son olarak Antalya'da yabancılara yüksek oranlarda verilen kiralık evlerde ödeme sorununun çıkması ev sahiplerini tedirgin etti. Kiralarda düşüşler başladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Düşüş beklentisi tüm Türkiye’ye yayılacak” dedi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
​Ev sahipleri artık ödenebilir kira istiyor: Antalya korkuttu kiralar düşüşe geçti
Arşiv.

Turizm kenti Antalya'da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancılara fahiş fiyatlarla verilen kiralık evlerde ödeme sorunu baş gösterdi. Yüksek kira verdiklerini öğrenen birçok yabancı, ev sahipleri ile mahkemelik oldu. Bu durum Antalya’da kiraların hızla düşmesine yol açtı. Antalya’da yaşanan olay diğer şehirlerdeki ev sahiplerini tedirgin etti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde temkinli hareket etmek isteyen ev sahipleri kiraları düşürmeye başladı.

Nizamettin Aşa
Nizamettin Aşa

SIKINTIYA DÜŞTÜLER

  • İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev sahiplerinin yüksek kiraların ödenebilir olmadığını ve bunun uzun vadede kendilerini de sıkıntıya sokacağını gördüklerini söyledi. Aşa, “Ev sahipleri öyle rakamlar istiyorlar ki bu paralar kesinlikle ödenebilir değil. Bunun doğru olmadığını gören ev sahipleri kira fiyatlarını düşürmeye başladı. Sadece Antalya ve İstanbul özelinde söylemiyorum. Kira rakamları tüm Türkiye’de düşüşe geçecek. Artık insanlarda bunun beklentisi de oluşmaya başladı. Mal sahipleri de durumun farkına vardı ve kiralarda sürdürülebilirlik için rakamları aşağı çekti” ifadelerini kullandı.

İsmail Özcan
İsmail Özcan

ÖDENEBİLİR RAKAM İSTEYİN

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da İstanbul’da konuta çok fazla talep olduğunu ve öğrencilerin gelmesiyle birlikte eylül ayında talebin yeniden artacağını belirtti. Antalya’da emlak sektöründe yaşanan sıkıntıların turizm kenti olmasından kaynaklandığını ve İstanbul’un bu konuda daha düzenli bir şehir olduğunu kaydeden Özcan, “ İstanbul’da da yüksek meblağlı kira kontratlarının ödenemediğini, çeşitli problemlerin yaşandığını hukukçu arkadaşlardan duyuyoruz. Yüksek bedelli kiralar yerine, kiracılardan daha sürdürülebilir ve ödenebilir rakamlar istenmeli. Böylece karşılıklı istikrar sağlanabilir. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur olmaz” şeklinde konuştu.

İbrahim Bozcan
İbrahim Bozcan

Uygun daireler hemen tutuluyor

  • Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan, İstanbul’daki kiralık konutlara talebin yüksek olduğunu belirtti. Uygun fiyatlı kiralık evlerin hemen tutulduğunu kaydeden Bozan, şöyle devam etti: “Ev boşaldığında hemen yeni kiracı bulunuyor. Rakamlar makulse zaten kiracılar fırsatı kaçırmıyor. İstanbul’da piyasa yabancılarla dönüyor diyebiliriz. Kredi taksitleri yüksek geldiği için vatandaşlar ev almak yerine, kira ödemeyi tercih ediyor. Uzun vadede konut sayısı arttıkça kiralarda düşüş yaşanacaktır.”

Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu: Evimi yakar korkusuyla söktüm
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Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde Mikail Dede (46) isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu’nun evden çıkmasını istedi.
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Kondu ise evden çıkmadı.<br>Hacer Kondu’nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu’nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede’yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi.
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Mikail Dede,5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.
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Apartmandakilerde eşyaları sokağa attı<br><br>Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü.
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı.<br>
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Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanın açıklama yaptı.
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Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, “8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şuanda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır da benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Beni hep apartman sakinleri rahatsız ediyordu” diye konuştu.
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“Evimi yakar korkusuyla kapıyı söktüm”<br><br>Hacer Kondu’nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, “Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum” dedi.<br>
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“Kızımın korkudan sütü kesildi”<br><br>Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu’nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir’in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi. Avuçcu, “Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfür edip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.
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Öte yandan apartman yönetim kurulu da karar alarak Hacer Kondu’yu evden çıkartmak için girişimlere başladıklarını söyledi.
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Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu: Evimi yakar korkusuyla söktüm
Adana'da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının apartmanda hırsızlık yaptığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü söyledi.
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