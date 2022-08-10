​Ev sahipleri artık ödenebilir kira istiyor: Antalya korkuttu kiralar düşüşe geçti

Turizm kenti Antalya'da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancılara fahiş fiyatlarla verilen kiralık evlerde ödeme sorunu baş gösterdi. Yüksek kira verdiklerini öğrenen birçok yabancı, ev sahipleri ile mahkemelik oldu. Bu durum Antalya’da kiraların hızla düşmesine yol açtı. Antalya’da yaşanan olay diğer şehirlerdeki ev sahiplerini tedirgin etti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde temkinli hareket etmek isteyen ev sahipleri kiraları düşürmeye başladı.

Nizamettin Aşa

SIKINTIYA DÜŞTÜLER

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev sahiplerinin yüksek kiraların ödenebilir olmadığını ve bunun uzun vadede kendilerini de sıkıntıya sokacağını gördüklerini söyledi. Aşa, “Ev sahipleri öyle rakamlar istiyorlar ki bu paralar kesinlikle ödenebilir değil. Bunun doğru olmadığını gören ev sahipleri kira fiyatlarını düşürmeye başladı. Sadece Antalya ve İstanbul özelinde söylemiyorum. Kira rakamları tüm Türkiye’de düşüşe geçecek. Artık insanlarda bunun beklentisi de oluşmaya başladı. Mal sahipleri de durumun farkına vardı ve kiralarda sürdürülebilirlik için rakamları aşağı çekti” ifadelerini kullandı.

İsmail Özcan



ÖDENEBİLİR RAKAM İSTEYİN

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da İstanbul’da konuta çok fazla talep olduğunu ve öğrencilerin gelmesiyle birlikte eylül ayında talebin yeniden artacağını belirtti. Antalya’da emlak sektöründe yaşanan sıkıntıların turizm kenti olmasından kaynaklandığını ve İstanbul’un bu konuda daha düzenli bir şehir olduğunu kaydeden Özcan, “ İstanbul’da da yüksek meblağlı kira kontratlarının ödenemediğini, çeşitli problemlerin yaşandığını hukukçu arkadaşlardan duyuyoruz. Yüksek bedelli kiralar yerine, kiracılardan daha sürdürülebilir ve ödenebilir rakamlar istenmeli. Böylece karşılıklı istikrar sağlanabilir. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur olmaz” şeklinde konuştu.

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İbrahim Bozcan

Uygun daireler hemen tutuluyor

Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan, İstanbul’daki kiralık konutlara talebin yüksek olduğunu belirtti. Uygun fiyatlı kiralık evlerin hemen tutulduğunu kaydeden Bozan, şöyle devam etti: “Ev boşaldığında hemen yeni kiracı bulunuyor. Rakamlar makulse zaten kiracılar fırsatı kaçırmıyor. İstanbul’da piyasa yabancılarla dönüyor diyebiliriz. Kredi taksitleri yüksek geldiği için vatandaşlar ev almak yerine, kira ödemeyi tercih ediyor. Uzun vadede konut sayısı arttıkça kiralarda düşüş yaşanacaktır.”