Evde ürettiği ürünü internetten satanlar vergi avantajı için "muafiyet belgesi" alacak

Hobi olan ve zamanla evden kazanç kapısı haline dönüşen ürünlerden biri de örgü oyuncak üretimi.

Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara tanınan vergi muafiyetinden yararlanmak isteyenler, öncelikli olarak vergi dairelerinden "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" alacak ve bir bankada hesap açacak.

Geçen yılın kasım ayında yasalaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak, evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti tanındı.

Düzenlemeye göre, ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri esnaf muaflığı kapsamına alınacak.

Söz konusu hükmün 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanması öngörüldü.

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Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ taslağı hazırladı.

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Hasılat açılan hesap üzerinden tahsil edilecek

Söz konusu taslaktan yapılan derlemeye göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alacak.

Bu kişiler, Türkiye'de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açacak ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek.

FOTOĞRAF 9 İşadamı Ali Uçum, bir yıldır Olur Halk Eğitim Merkezinde 40 bayanın dokuduğu Karnavas bezi ürünlerin ilk postasının kalite kontrolünü yaptı. Olurlu bayanların dokudukları ürünlere hayran kalan işadamı Uçum, “Japon pazarında çok rahat satılacak ürünler dedi. Olur Kaymakamı İlker Eker, “Halk Eğitim Merkezimiz tarafından bir yıldır 40 bayan kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri işadamlarımız tarafından çok yakın bir zamanda Japonya'ya ihraç edilecek. Kursiyerlerimiz çok daha güzel işler çıkartacaklar dedi. Uçum ise “Bugün Olur Halk Eğitim merkezindeki üretilen karnavas bezinin Japonya'ya ihracatı için ilk parti ürünleri yerinde bakmaya ve satın almaya geldik. Çok güzel ürünler üretildiğini gördük. Kaliteli ürünler kısa zamanda Japonya pazarında satılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Sosyal sorumluluk ve bölge insanına iş istihdamına katkı sağlamak için başlatmış olduğumuz projeleri devam ettire bilmek için ciddi manada çalışma içerisinde bulunmuştuk. Olur Kaymakamımız İlker Eker ve Erzurum İŞKUR İl Müdürümüz Abdulkadir Mutlu'nun ciddi manada gayretleri ile Karnavas bezini ürettik. Japonya'ya ihraç edeceğiz. Bölgemize ekonomik katkı sağlayacak bu projelerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Valimiz Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Olur Kaymakamımız İlker Eker, Olur Belediye Başkanımız Sıddık Demircan, İŞKUR il müdürümüz Abdulkadir Mutlu'ya teşekkür ediyorum dedi. Olur Belediye Başkanı Sıddık Demrican da, “Geçmişte geleneksel olarak üretilen Karnavas bezini Kaymakamımızla birlikte Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde 40 bayan kursiyerlerimizle bir yıla yakın bir süredir üretim yapıyoruz. Şuan ilk ürettiğimiz ürünlerimizi Japonya'ya gönderiyoruz dedi. Karnavas bezi usta öğreticisi Gönül Aktürk, “İşkur İl Müdürlüğümüz ve Olur Kaymakamlığımızın destekleri ile Olur Halk Eğitim merkezinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Fular, başörtüsü, cecim, heybe, çanta ürettik ilk ürünlerimiz Japonya'ya gidiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum dedi. Kursiyer Tülay Yıldız, “Karnavas bezi kursiyeriyim. Ürettiğimiz ürünlerin ilk postasını Japonya'ya gönderiyoruz çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz dedi. Erzurum'da üretiliyor Japonya’ya ihraç edilecek Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nuru bir yıldır dokudukları 'Karnavas bezi ürünlerini Japon firma yetkilisine teslim etmek için hazırlıklar başladı.

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Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacak. Belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenerek belirlenecek.

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240 bin sınırı toplam hasılat için geçerli

Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamayacak.

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Satışın tümünün internetten yapılmış olması gerekiyor

Muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olacak. Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde muafiyet tanınmayacak.

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Tebliğ taslağında, bankalar tarafından yapılacak işlemler de belirlendi. Buna göre, bankalar tarafından, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacak. Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, muhtasar beyannameyle beyan edip ödeyecek. Uygulamadan yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olarak uygulanacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılması gerekecek.

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