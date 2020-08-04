Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kentsel dönüşüm için yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulunuldu
EMLAK

Evini kentsel dönüşüme verenlere kira yardımı: Yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulunuldu

Kentsel dönüşüm için yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulunuldu

Kentsel dönüşümde kira yardımları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm alanlarında yılın ilk yarısında 307 milyon lira kira yardımında bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2020 yılının ilk 6 ayında en fazla kira yardımı yapılan iller İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir oldu.

Haber Merkezi AA
Kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk yarısında 307 milyon lira kira yardımında bulundu.
Kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk yarısında 307 milyon lira kira yardımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012'de yürürlüğe konulan 6306 sayılı "Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkinda Kanun" ve kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında kentsel dönüşüm uygulama alanlarında (riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu parseller) hak sahiplerine kira yardımında bulunmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, 2020 yılının ilk 6 ayında en fazla kira yardımı yapılan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir oldu.

İstanbul'da yılın ilk yarısında hak sahiplerine 135 milyon 600 bin lira kira yardımı yapan Bakanlık, Ankara'da 28 milyon 569 bin lira, Elazığ'da 26 milyon 900 bin lira, Antalya'da 14 milyon 900 bin lira ve İzmir'de 14 milyon 200 bin lira kira yardımında bulundu.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Bugün temelini atıyoruz
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Bugün temelini atıyoruz

Bu yılın ilk yarısında 244 milyon lira riskli yapı, 63 milyon lira da riskli alan kira yardımı olmak üzere toplam 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon lira kira yardımı yapıldı.

Bu kapsamda, geçen yıl ise 106 bin 980 vatandaşa 681 milyon lira kira yardımı ödendi.

Bugüne kadar 351 bin vatandaşa 4 milyar kira yardımı yapıldı

  • Bakanlık, 2012'den 2020'nin Haziran ayına kadar 743 milyon lira riskli alan kira yardımı, 3 milyar 412 milyon lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere, toplam 351 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon lira kira yardımı yaptı.

Kira yardımı süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay boyunca devam ediyor ve aylık kira bedeli Bakanlık tarafından belirleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TOKİ açıklaması: Bir milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
EKONOMİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TOKİ açıklaması: Bir milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis'te devam eden kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara 715 lira, Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de ise 810 lira kira yardımı yapılıyor.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de ayda 905 lira, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van'da aylık 995 lira kira bedeli ödeniyor.

  • Adana, Antalya, Bursa, Konya'da hak sahiplerine 1085 lira kira yardımı yapılırken en çok kira bedeli 1150 lira ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de veriliyor.

İstanbul’a ‘kentsel dönüşüm’ için ‘içerden dönüşüm’ gerekiyor! ​
OYNAT 07:13
İstanbul’a ‘kentsel dönüşüm’ için ‘içerden dönüşüm’ gerekiyor! ​
Otobüs duraklarında, vapurda, metroda, bizim mahallenin ve herhalde diğer bütün mahallelerin erkekler kahvesinde hep seçim tartışmaları devam ediyor. Geçen gün kulak misafiri oldum bizim kahvenin önünde. “Ben partiye bakmam, tanıdığım adaya bakarım” diyordu biri. Karşısındaki ise ona karşı çıkıyordu.

‘Kentsel dönüşüm’ü ve ‘İmar Barışı’nı istismar edenler
OYNAT 06:42
‘Kentsel dönüşüm’ü ve ‘İmar Barışı’nı istismar edenler
Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü. 3 katı kaçak olduğu bizzat Vali Ali Yerlikaya tarafından açıklandı. Çöken binada hala can pazarı yaşanıyor.
Abone Ol Google News
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

Prof. Dr. Ceyhan'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren mesaj.
Limit belli oldu

'Limit' belli oldu

Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri açıklandı.
Yola inen yandı

​Polis ceza kesmeye başladı..
İntihar tezi çöktü

İntihar tezi çöktü

T​unceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme.

Geri dönüyor

Geri dönüyor

Beşiktaş formasını 36 yaşında yeniden giyecek.

Bankalar<br>kanunu deliyor

Bankalar
kanunu deliyor

ATM'ye gidip hukuksuzluğu gözler önüne serdi.

Tatil bitti<br>trafik başladı

Tatil bitti
trafik başladı

​Sabah saatlerinde yüzde 30'lara kadar ulaştı.
O işletme kapatıldı

O işletme kapatıldı

​Bakan Ersoy 'yanına kar kalmayacak' demişti.
Zararı<br>yararından çok

Zararı
yararından çok

Trump'tan dikkat çeken karantina açıklaması..
Galatasaray'a <br>mesaj yolladı

Galatasaray'a
mesaj yolladı

​Transfer iddialarını paylaşımıyla doğruladı.
Yüzlerce<br>yolcu mahsur kaldı

Yüzlerce
yolcu mahsur kaldı

İstanbul'a gelirken denizin ortasında arızalandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı: 2020'nin en yüksek oranına ulaştık
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı: 2020'nin en yüksek oranına ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu" dedi. Pekcan, "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık" diye konuştu.
İrfan Can Kahveci transfer sorusuna cevap verdi: Başkanımız söz verdi
Spor

İrfan Can Kahveci transfer sorusuna cevap verdi: Başkanımız söz verdi

Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık" dedi. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, merak edilen transfer durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Heredot'tan Hafter'e Libya: Büyük Toyota Savaşı
Dünya

Heredot'tan Hafter'e Libya: Büyük Toyota Savaşı

Bugün Afrika diye bildiğimiz kıtanın antik dünyada adı Libya'ydı. Tarih biliminin en önemli isimlerinden biri olan Bodrumlu Heredot’un bilinen dünyasında üç kıta vardı: Avrupa, Asya, Libya. Avrupalıların bin yıllardır kötü bir huyu vardır isim koydukları bölgeyi yerlilerine rağmen yönetmek isterler. Roma’nın Kuzey Afrika’yı işgal ettikten sonra yaptığı ilk iş topraklarına tuz dökmek olmuştu. O gün verimli topraklara zarar veren zihniyet bugün de bölgenin en büyük zengiliği petrole göz diktiler. Bunun için ise Toyota Savaşı’nda Çad’ın savaş esiri olarak alıp rezil ettiği Hafter’i kullanıyorlar. Libya tam istikrara kavuşacakken ABD’den getirilen Hafter kim? Neden daha önce ABD’ye kaçmak zorunda kalmıştı? Bu soruların cevabının arkasında ise Çadlı milislerin kahramanlık öyküsü yatıyor: Büyük Toyota Savaşı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.