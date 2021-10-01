Ekonomi Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı Cumhuriyet tarihinde rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı: Cumhuriyet tarihinde rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, "İhracatımızı ekonomimizin lokomotifi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ihracatı eylülde yıllık yüzde 30 artışla 20.8 milyar dolara yükseldi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız. Son 12 aylık ihracat değeri 212.2 milyar dolar ile yeni Cumhuriyet rekoru kırmayı başardı. Yıl sonu OVP hedefimiz olan 211 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyoruz" dedi

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Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı: Cumhuriyet tarihinde rekor
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığın Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile düzenlediği basın toplantısında eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ekonominin 2021 yılında yakaladığı güçlü ivmenin devam ettiğine işaret eden Muş, OECD'nin son raporunda Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkarıldığını, önemli bir kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye'ye yönelik 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 8,6'ya yükselttiğini anımsattı. Muş, büyümeye sadece rakamsal olarak bakmadıklarını ve büyümenin niteliğine de önem verdiklerini söyledi.

  • Muş, küresel ekonomiye ilişkin beklentilerin, ülkenin ekonomik performansındaki olumlu ivmenin ve devler ligine doğru ilerleyişinin süreceğine işaret ettiğini belirterek, öncü göstergelerin gelecek dönemde de ekonomideki bu olumlu ivmenin devam edeceğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Enflasyon küresel sorun

Küresel ekonomideki talep artışı, artan navlun fiyatları, konteyner tedarikindeki sıkıntılar ve kuraklık gibi etkenlerin küresel girdi fiyatlarını üst seviyelere çıkardığını anımsatan Muş, "ABD'de ağustos ayında açıklanan rekor üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ardından, Avrupa Birliği'nde de ÜFE yüzde 12'ye yükselerek 20 yılın zirvesine çıkmıştır. Petrol fiyatları son üç yılın zirvesine çıkarak 80 dolar seviyelerini görmüştür. Önümüzdeki aylarda Avrupa'nın 70'li yıllardaki petrol krizinden belki de daha ağır bir doğal gaz sorunu yaşayacağı ortadadır. Dünya ekonomisiyle bütünleşmiş ülkemizin de küresel gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Geldiğimiz noktada enflasyon artışı, küresel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır." diye konuştu.

  • Bakan Muş, dünyadaki bu gelişmelerin son dönemde Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarındaki etkisini göz ardı edemeyeceklerini ifade ederek, Bakanlık olarak piyasada haksız fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaları içeren bazı şikayetler aldıklarını anımsattı.

"İşini dürüst yapan işletmeler denetimden memnun"

Vatandaşlardan gelen bu başvurulara Bakanlık olarak kayıtsız kalmadıklarını ve derhal harekete geçtiklerini bildiren Muş, şunları belirtti:

"Bu kapsamda, ticaret il müdürlüklerimiz vasıtasıyla 81 ilimizde rutin olarak yaptığımız denetimleri daha da sıkılaştırdık. Tüm denetim elemanlarımızı seferber ederek özellikle gıda, sebze ve meyvede arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız ve manipülatif fiyat artışlarını incelemeye aldık. Buna ilave olarak, Bakanlığımıza bağlı olan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı harekete geçirerek, sebze ve meyve hallerinde incelemeler başlattık. İlk etapta 9 büyükşehrimizde bulunan 10 toptancı halinde inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirmesi yaptık. Daha sonraki süreçte 5 zincir marketle ilgili yine müfettişleri göndermek suretiyle bir inceleme sürecini başlattık. Keza bir başka sektör olan otomotivde de bir adım attık. ÖTV matrah değişikliği kaynaklı indirimleri, çeşitli usulsüzlüklerle fiyatlara yansıtmayanlara ilişkin teftiş başkanlığımızı harekete geçirdik. Bu çerçevede, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara karşı gereken tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz."

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