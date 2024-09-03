Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Ağustos enflasyonu yüzde 2,47 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı belli oldu.
Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Eylül ayında kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.
Eylül ayı kira artış oranı ne kadar?
- Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.
Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 64.91 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
- Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 65.93 olmuştu.
Eylül ayı kira artış oranı hesaplama
- Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL
- Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
- Girdiğiniz Artış Oranı: %64,91
- Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TL
- Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 333 TL