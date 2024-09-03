SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için bekleyiş sürerken, TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon verisi emekli maaşlarına yapılacak zammın hesaplanmasında önemli bir adım oldu. TÜİK, Ağustos ayı enflasyon oranını %2,47 olarak açıkladı. Bu veri, Temmuz ayı enflasyonu olan %3,23 ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyen ikinci veri olarak dikkate alınıyor. Peki yeni enflasyon oranları ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna emekli maaşları...