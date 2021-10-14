Ekonomi Eylülde 147 bin konut satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylülde 147 bin konut satıldı

Konut satışları eylülde yüzde 7,6 arttı. 147 bin 143 adet konut satış sayısı, bu yılın aylık bazda en yüksek rakamı oldu. Ancak kredi faizlerinin yüksek seyretmesinin konut satışları üzerinde oluşturduğu baskı sürüyor.

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Ekonomi Merkezi Yeni Şafak
​Eylülde 147 bin konut satıldı ​
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Türkiye genelinde eylülde 147 bin 143 konut satıldı. Eylülde satılan konut sayısı ağustosa göre yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 147 bin 143 adetlik konut satışı, bu yılın aylık bazda en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

Eylülde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2’de kaldı. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855’e geriledi. Eylülde yabancılara konut satışı, yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630’a ulaştı. Bu rakam, serinin açıklandığı 2013’ten beri en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti. İranlılar geçen ay Türkiye’den 1323, Iraklılar 990, Ruslar ise 540 konut satın aldı.

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