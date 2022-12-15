Ekonomi EYT düzenlemesinin devlete yükü 300 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EYT düzenlemesinin devlete yükü 300 milyar lira

Emeklilikte Taşa Takılanlar düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon kişinin emeklilik hakkına erişeceği tahmin edilirken, devlete oluşturacağı yük ise 300 milyar lira olarak hesaplanıyor.

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Haber Merkezi İHA
EYT düzenlemesinin devlete yükü 300 milyar lira
Foto/arşiv

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan EYT toplantısının ardından ‘düzenlemeye yaş sınırı getirilmesi’ gündeme geldi.

Herhangi bir sınırlama getirilmeden yapılacak düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişinin emeklilik hakkına erişeceği tahmin edilirken, devlete oluşturacağı yük hesaplanmaya başladı.

Bu kapsamda EYT düzenlemesinden faydalanabilmek için prim gün sayısı ve yıl şartının yanı sıra kadınlarda 48, erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı getirilmesi üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Düzenleme ile 1 milyon 700 bin ila 2 milyon çalışanın bir anda emekli olmasının üretime zarar vereceği ve bunun mal ve hizmet fiyatlarına olumsuz yansıyacağı, emekliliğin işvereni kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakacağı, devlete de yıllık 300 milyar TL’lik mali yük getireceği ifade ediliyor.

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