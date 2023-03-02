EYT’de işlem tamam: 2,2 milyon kişiye emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) onayından geçti. 395 milletvekilinin tamamı, teklifin kabulü yönünde oy kullandı. EYT'ye martta başvuracak vatandaşlar, 5 bin 811 lira ila 12 bin 389 lira aralığında emekli aylığını nisan ayında alabilecek. EYT'lilere, nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:

2,6 MİLYON KİŞİ SIRADA

*Düzenlemeyle yılın geri kalan 9 ayında 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı.

*Emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısı ise 2,6 milyon. EYT düzenlemesinden toplamda 4,8 milyon çalışanın 10 yıl içinde yararlanması bekleniyor.

KİM NASIL EMEKLİ OLACAK?

*SSK sigortalıları, ilk işe giriş tarihine göre belirlenen 5 bin ila 5 bin 975 gün, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini, Emekli Sandığı ile Bağ-Kur sigortalılarında ise kadınlarda 20 yıl olmak üzere 7 bin 200 gün, erkeklerde ise 25 yıl olmak üzere 9 bin gün hizmet sürelerini tamamlaması hâlinde yaş beklemeden emekli olacak.

SİGORTA EKSİĞİ OLAN NE YAPACAK?

*Sigortalılar, eksik günlerini çalışmaya devam ederek, askerlik ya da doğum borçlanması gibi borçlanmalar yaparak, Bağ-Kur kapsamında prim borcunu da ödemedikleri için durdurulan sürelerin prim borcunu ödeyerek, hiçbir sigortalılığı olmayanlar ise isteğe bağlı sigortalı olmak suretiyle tamamlayabilecek. Şu ana kadar toplamda 1.1 milyon kişi borçlanma başvurusu yaptı.

YÜZDE 5 DESTEK PRİMİ

*Yasaya göre, emekli aylığı bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kalkacak.

*Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

30 GÜN ŞARTINA DİKKAT!

*İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

BÜTÇEYE MALİYETİ 194,4 MİLYAR LİRA

*EYT'den yararlanacakların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda 10 aylık maliyet 6,3 milyar lirayken, yüzde 75'inin çalışmaya devam etmesi durumunda 4,7 milyar lira olarak hesaplanıyor.

*EYT düzenlemesinin gelecek ay uygulamaya konulması halinde kamu personeli için 49,7 milyar lira, SGK için 144,7 milyar lira olmak üzere bütçeye toplam maliyetinin 194,4 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.



