Mustafa Sarıgül: EYT konusunda iktidara teşekkür ediyorum

"Ben bu konuda çok mücadele verdim. 102 toplantı yaptım. EYT'lilerin büyük bir bölümü dün mutlu sona ulaştı. Geç kalan bir olaydır. O emekliler perişan oldular, çok mağdur oldular. Devletimize işe girerken imza attılar. Dediler ki 'Ben erkeğim, 25 senede emekli olacağım. Ben kadınım, 20 senede emekli olacağım'. Bir yasa çıktı, 'Hayır olamazsın'. Yasalar, unutmayın; çıktığı günden itibaren geçerlidir, yasalar geriye dönük olarak çalışılamaz. 22 sene çok beklettiler. Keşke AK Parti iktidarı, 22 sene iktidardaydı, geldiği zaman çözüm bulsaydı. Geciken adalet biraz üzmüştür ama yerini de bulmuştur. O noktada biraz daha eksikler kaldı ama şu anda bir teşekkür dönemi. İnsanların, biliyorsunuz, Türkiye'de teşekkür kültürü biraz azdır. Eleştiri kültürleri daha da yüksektir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan hayırlı işlere teşekkür eden, eksiklere de çözüm önerisi sunan bir partiyiz. Ben EYT konusunda parlamentoya, iktidara teşekkür ediyorum"