Mustafa Sarıgül: EYT konusunda iktidara teşekkür ediyorum

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
'Siyasetin statlara girmesini doğru bulmuyorum'
Enkaz üzerinden siyaset yapılması yanlış'
Sarıgül, Kızılay ile AFAD'ın yıpratılmasını doğru bulmadığını da söyleyerek, "Yöneticiler yanlış şeyler yapabilir ama Kızılay ve AFAD, devletimizin en önemli kurumudur. Bu kurumların yıpratılmasını da kesinlikle doğru bulmayız. Sivil toplum kuruluşları Ahbap var, Babala var, diğer kuruluşlar var. Canla başla çalışıyorlar. Deprem esnasında o- bu ayrımı yapmadan, sivil toplum kuruluşlarıyla devletimizin kuruluşlarını el ele, omuz omuza, yan yana, çok çok arzu ederim. Enkaz üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmam. Önce yaralarımızı saralım sonra da tedbirler neyse onu söyleyelim" diye konuştu.