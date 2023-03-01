SGK'dan EYT ve maaş açıklaması: Yasal olarak mümkün değil

EYT kanun teklifi Meclis’te kabul edilip yasalaştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının kısa bir sürede Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT başvurularına ilişkin, “Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler.” dedi. Bilgin, E devlet başvurusunda sıkıntı oluşursa o zaman bizzat SGK’ya müracaat edilebileceğini söyledi. Peki EYT başvurusu ne zaman başlayacak? EYT için SGK başvurusu ne zaman başlayacak?