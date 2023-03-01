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SGK'dan EYT ve maaş açıklaması: Yasal olarak mümkün değil

Sosyal Güvenli Kurumu, EYT ile ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan taleplere istinaden aylık bağlama işleminin yapılmasının yasal olarak mümkün olmayacağını belirtti.

14:14 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumdan aylık talebinde bulunduğu bildirildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."



#EYT
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#maaş
#aylık
1 saat önce
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SGK'dan EYT ve maaş açıklaması: Yasal olarak mümkün değil
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