EYT emeklilik başvuru ekranı
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
EYT yasasında neler var, kapsamı ne?
Genel Kurulda kabul edilen yasayla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:
- - 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.
- - EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
- - Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
- - Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
- - Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.
- - EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
- - Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
- - Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.
- - 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.
EYT İlk maaşlar nisanda mı olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bilgin EYT’ye ilişkin, "Buruk bir sevinç, emekli olacaklarımıza hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok, panik yapmaya gerek yok. Kimse hak kaybına uğramayacak" dedi.
- Bakan Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, "Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok.” dedi.
EYT başvurusu nereden yapılacak?
- Bakan Bilgin,EYT başvurularına ilişkin ise “e- Devletüzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur" dedi.