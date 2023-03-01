Destici'den EYT açıklaması: Son nokta konuldu

"Tek mağdur kalmayana kadar deprem bölgesinde çalışmalara devam edeceğiz. Yaşadıklarımıza ve yapmamız gerekenlere dair söyleyecek çok sözümüz var. Zaman içinde, doğru bir zamanlamayla ve doğru zeminlerde, doğruları dile getirmeye devam edeceğiz. Devletimizin gücüyle, milletimizin feraseti, inancı ve dayanışma duygusuyla, devletimizin ve milletimizin kararlılığıyla bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Siz bakmayın, 'Devlet nerede?' diyerek milleti tahrik etmeye çalışanlara. Hadi devlet düşmanlarını, PKK'sını HDP'sini, TİP'ini anladık ama sözde milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü olup daha farklı gösterip de devlet düşmanlarıyla aynı safa geçip, 'Devlet nerede?' diyenleri hala anlayabilmiş değilim. Devleti görmek istiyorsanız deprem bölgelerine gidin, çadırlarda, konteyner kentlerde görürsünüz."