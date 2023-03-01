Destici'den EYT açıklaması: Son nokta konuldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.
28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü olduğunu belirten Destici, 28 Şubat'ın ve diğer darbe, darbe teşebbüslerinin tümünün, millet iradesini hedef aldığını, hukuk dışı ve dış destekli olduğunu anlattı.
Destici, 28 Şubat başta olmak üzere millet iradesine yönelen tüm müdahaleleri lanetledi, geçmişte yaşanan bu tür uygulamaların asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün deprem bölgesinde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Destici, şöyle konuştu:
Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan BBP Genel Başkanı Destici, bir soru üzerine, muhalefetin deprem yardımlarıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Mustafa Destici, "Deprem bölgesinde onların esamesini görmedim. O masada bulunan partilerin bazı belediyelerinin çalışmalarının, bazı medya kuruluşları tarafından abartıldığını düşünüyorum. Ben o şekilde bir çalışma görmedim. Hiç yoklar mı, hayır tabii ki varlar ama belediye olarak yine devlet imkanıyla varlar. Hiç kimse kendi cebindeki parasıyla yok." dedi.
BBP olarak bölgeye, 340 TIR'ın üzerinde malzeme gönderdiklerini, arama kurtarma ekiplerinin de bölgede çalıştığını anlatan Destici, şunları kaydetti: