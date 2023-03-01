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Gündem

Destici'den EYT açıklaması: Son nokta konuldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'ten geçen EYT düzenlemesine ilişkin "Teklifin yasalaşmasıyla artık probleme son nokta konulmuş oldu." açıklamasında bulundu.

16:08 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı
Mustafa Destici
, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, tek mağdur kalmayana kadar bölgede çalışmalara devam edeceklerini belirterek
"Devletimizin gücüyle, milletimizin feraseti, inancı ve dayanışma duygusuyla, devletimizin ve milletimizin kararlılığıyla bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Siz bakmayın, 'Devlet nerede?' diyerek milleti tahrik etmeye çalışanlara."
dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü olduğunu belirten Destici, 28 Şubat'ın ve diğer darbe, darbe teşebbüslerinin tümünün, millet iradesini hedef aldığını, hukuk dışı ve dış destekli olduğunu anlattı.

Destici, 28 Şubat başta olmak üzere millet iradesine yönelen tüm müdahaleleri lanetledi, geçmişte yaşanan bu tür uygulamaların asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemenin yasalaştığını hatırlatan Destici,
"Teklifin yasalaşmasıyla artık probleme son nokta konulmuş oldu."
değerlendirmesini yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün deprem bölgesinde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Destici, şöyle konuştu:

"Tek mağdur kalmayana kadar deprem bölgesinde çalışmalara devam edeceğiz. Yaşadıklarımıza ve yapmamız gerekenlere dair söyleyecek çok sözümüz var. Zaman içinde, doğru bir zamanlamayla ve doğru zeminlerde, doğruları dile getirmeye devam edeceğiz. Devletimizin gücüyle, milletimizin feraseti, inancı ve dayanışma duygusuyla, devletimizin ve milletimizin kararlılığıyla bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Siz bakmayın, 'Devlet nerede?' diyerek milleti tahrik etmeye çalışanlara. Hadi devlet düşmanlarını, PKK'sını HDP'sini, TİP'ini anladık ama sözde milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü olup daha farklı gösterip de devlet düşmanlarıyla aynı safa geçip, 'Devlet nerede?' diyenleri hala anlayabilmiş değilim. Devleti görmek istiyorsanız deprem bölgelerine gidin, çadırlarda, konteyner kentlerde görürsünüz."

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan BBP Genel Başkanı Destici, bir soru üzerine, muhalefetin deprem yardımlarıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Mustafa Destici, "Deprem bölgesinde onların esamesini görmedim. O masada bulunan partilerin bazı belediyelerinin çalışmalarının, bazı medya kuruluşları tarafından abartıldığını düşünüyorum. Ben o şekilde bir çalışma görmedim. Hiç yoklar mı, hayır tabii ki varlar ama belediye olarak yine devlet imkanıyla varlar. Hiç kimse kendi cebindeki parasıyla yok." dedi.

BBP olarak bölgeye, 340 TIR'ın üzerinde malzeme gönderdiklerini, arama kurtarma ekiplerinin de bölgede çalıştığını anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Hazine yardımı almayan, durumu belli olan bir siyasi partiyiz. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin Belediyesi, belediyelerin gönderdiklerini CHP'nin ya da altılı masanın hanesine göndermeyi bıraksınlar, kendileri şahıs olarak ne göndermiş, parti olarak ne göndermişler, açıklasınlar."


#Mustafa Destici
#BBP
#EYT
36 dakika önce
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Destici'den EYT açıklaması: Son nokta konuldu
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