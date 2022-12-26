SGK'dan EYT paylaşımı: Başvuru adım adım anlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik başvurusu ile ilgili video paylaştı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda EYT’den emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar için e-Devlet üzerinden basit bir şekilde nasıl başvuru yapılacağı detayları ile anlatıldı.
Emeklilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?#SGKyaSorun#SGKGelecekBiriktirir pic.twitter.com/NNBlwGZcnN
Emeklilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?#SGKyaSorun#SGKGelecekBiriktirir pic.twitter.com/NNBlwGZcnN— SGK (@sgksosyalmedya) December 24, 2022
EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:
-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.
-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.
-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.
-SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.
-Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.
-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
-Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.
-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.
-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.