Ekonomi SGKdan EYT paylaşımı Başvuru adım adım anlatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SGK'dan EYT paylaşımı: Başvuru adım adım anlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olacaklar için başvuru süreçlerini paylaştı. EYT’den emeklilik hakkı kazananlar için e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağı, vatandaşları nasıl bir yol izleyeceği SGK tarafından paylaşılan video ile detaylı bir şekilde anlatıldı. Peki, e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır? SGK’dan emeklilik başvurusu için e-Devlet’te nereye girilir? EYT’den emekli olacaklar için emeklilik başvuru ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT’den emekli olacaklar için başvuru ekranı! Emeklilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik başvurusu ile ilgili video paylaştı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda EYT’den emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar için e-Devlet üzerinden basit bir şekilde nasıl başvuru yapılacağı detayları ile anlatıldı.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

-SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

-Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

-Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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