EYT’liler üç ödeme birden alacak: En düşük seviyede 14 bin 500 TL cebe girecek

EYT’lilerin merakla beklediği takvim kapıda. Mart ayında başvurularını yapan EYT’liler hak edişlerini kazanmış olacaklar ve bir kısmının cebine nisan ayında ilk emekli maaşı girecek.





En düşük emekli maaşına gelen zam ve bayram ikramiyeleri ile emeklilerin cebine girecek olan ücret artmış olacak. EYT’liler ile birlikte bankaların emekli maaşı promosyonları da tekrar gündeme gelmiş oldu.





Posta'da yer alan habere göre; İş ve Sigorta Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, emeklilerin merak ettiği maaş promosyonları ve bankalarla anlaşırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.





1.5 milyon EYT’linin emeklilik işlemleri için başvuracağını ifade eden Nayır, “Emekli maaşlarına yapılan ara zamla ilgili konu aslında emekli maaşlarına değil en düşük emekli maaşlarına yapılan bir zam anlamına geliyor. Sosyal güvenlik sisteminin 2023 yılı içerisinde EYT’liler ile birlikte 15,5 milyon emeklisi olacak. En düşük emekli maaşına zam yapıldı ama ara kademelerdeki kişiler de ara zammın kendilerine yansıtılmasını bekliyorlar. Burada yüzde 36’lık bir artış var. Diğer emekliler de bu zammın kendilerine yansımasını bekliyorlar. SGK’ya daha fazla prim yatıran kişilerin emekli maaşı ile en düşükten yatıranın maaşı şu anda aşağı yukarı aynı seviyeye geldi. 3 Mart 2023 itibari ile EYT uygulaması başladı. Bu hafta 1.2 milyon başvuru yapıldığını biliyoruz. Bu ayın sonuna kadar da 1.5-1.6 milyon başvuru sayısına ulaşılacaktır” dedi.





Promosyonlar maaşa göre değişiyor





Bankaların da promosyonlarında düzenlemeye gidebileceğini belirten Nayır, “Bankaların reklamlarda verdiği rakamları görüyoruz. Bazı bankalar 12 bin TL’ye kadar emekliye promosyon verdiler. Bankalar bu promosyonları hazırlarken en düşük emekli maaşına göre hazırladılar. Ama diğer taraftan dikkat edilmesi gereken nokta 7.500 TL’den 9.500 TL’ye varan promosyon hesapları. Burada aslında en yüksek emekli maaşına göre promosyon rakamları yüksekten düşüğe doğru devam ediyor. Burada tavan rakam 9.500 TL oluyor emekli maaşı düştükçe ödenen promosyon da düşüyor. O yüzden bağlanacak emekli maaşlarına göre anlaşma yapmaları daha doğru olacaktır. Emekli maaşının 5.500 TL’den 7.500 TL’ye çıkması da banka promosyonlarını değiştirecektir. Belki çok büyük rakamlar olmayacaktır ama az da olsa eklenecek bir para önemli. Mutlaka maaş zamları ile ilgili de bankalar promosyonda bir düzenleme yapacaktır. Öncelikle 7.500 TL’nin kanunlaşması gerekiyor. Meclis kararı ile beraber kanunlaşması olacak. ‘Bütün emeklilere yüzde 36’lık zam uygulanacak mı?’ bunun da belli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.





Maaşın yatması bir kaç ayı bulabilir





İlk aydan hak edişlerin olacağını ancak maaşların yatmasının birkaç ayı bulabileceğini ifade eden Nayır, “EYT’de 1.5 milyon başvuru olduğunu unutmamak gerekiyor. Yoğun bir süreç olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle herkesin Nisan ayında emekli olması pek mümkün görünmüyor. EYT başvuruları başlamadan önce de aynı uyarıyı yapıyordum. Lütfen planlarınızı bu yoğunluğu hesaba katarak yapın diye. Nisan ayında emekli maaşı bağlanan kişiler olacaktır özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın emeklilik işlemleri ilk etapta yapılacak. Mart ayından başvuru yapan kişilerin hak edişleri nisan ayında başlamış olacak. O noktada bayram ikramiyesini de halledecekler ama bunların hepsini maaşları bağlandığı gün alabilecekler. Belki 2 belki 3,5 ay sonra olabilir” şeklinde konuştu.





Zamlı maaş, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu alacak olan kişilerin cebine girecek rakamı hesaplayan Nayır, “Daha önce emekli olan kişiler banka promosyon süreleri dolduysa yeniden yararlanabilecekler. En düşük maaştan emekli maaşı alan kişiler de nisan ayı itibari ile kanunda bir gecikme olmazsa maaşlarını 7.500 TL olarak alacaklar. Çok uzun zamandır 1.100 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi de Ramazan Bayramı itibari ile 2.000 TL olarak uygulanacak.





En düşük seviyede 14 bin 500 TL cebe girecek





En düşük seviyeden emekli maaşı alan ve banka promosyonu alan bir kişi için şöyle bir hesap yapabiliriz. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak hesaplarsak, 2.000 TL bayram ikramiyesi için 9.500 TL olarak hesaplayabiliriz. Bankalarda da alınan maaşa göre promosyon seviyesi de değişiyor onu da en düşükten hesaplarsak 5.000 olarak düşünelim böylelikle 14.500 TL gibi bir rakam emekli olmuş kişinin eline geçecektir.





Tabi bu promosyon miktarı şu an olan bir rakam ilerleyen günlerde bankalar da bir düzenleme yapacak mı göreceğiz. Beklenen bir maaş artılı değildi ara zam. Sürpriz bir artış olmuş oldu. Bankalar da yeniden değerlendirmelerini yapacaklardır” ifadelerini kullandı.





Promosyon anlaşması yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Nayır, “Sadece maaş promosyonu olarak düşünmemek gerekiyor aslında. Diğer bankacılık hizmetlerini de göz önünde bulundurmak lazım. Havale-EFT ya da kredi faiz destekleri bu gibi avantajları da düşünmek gerekiyor” dedi.



























