EYT'liye promosyon uyarısı: Acele etmeyen rekor ücreti kapacak

EYT düzenlemesinden yararlanan 2.2 milyon vatandaş için başvurular başladı. EYT başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar SGK müdürlükleri önünde büyük kuyruklar oluşturdu.





Düzenlemenin yasalaşmasının ardından bankalarda promosyon yarışına girdi. Bankalar şu sıralar EYT'liler için 7 bin 500 liralık bir promosyon rakamı sunuyor. SGK Uzmanı Murat Bal, bu rakamın daha yüksek seviyelere çıkacağını belirterek konuyla ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılarda bulundu.





Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek. SGK Uzmanı Murat Bal, promosyon anlaşmalarıyla ilgili bilinmeyen detaylardan bahsetti.





Gazetevatan'da yer alan habere göre; Bal, EYT sebebiyle emekli olan vatandaş sayısının 2.2 milyon seviyesini bulması yüksek promosyon ödemesi için bir fırsat olduğunun altını çizdi. Bal, "Bildiğiniz gibi normal promosyon anlaşmalarıyla EYT'lilerin promosyon anlaşmaları arasında çokta büyük bir fark yok. Fakat şöyle bir durum var. EYT bir anda milyonlarca kişinin yararlanacağı bir şey olduğu için bu sebeple promosyon rakamlarının daha yüksek seviyeye çıkabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.





Promosyon için dikkat çeken uyarı geldi





Milyonlarca vatandaşın EYT başvurusu için SGK müdürlüklerine akın ettiğini vurgulayan Bal, "Bu ay itibarıyla yaklaşık olarak 1.5 milyona yakın bir başvuru bekleniyor. Burada EYT'liler en önemli olarak mutlaka ve mutlaka hemen bir tercih yapmamalı. Öncelikle bankalar bildiğimiz gibi zaman içinde birbiriyle rekabet haline girerek promosyon rakamlarını arttırıyorlar. Yani EYT'liler ilk açıklanan promosyona hemen aldanmaması gerekiyor. EYT vatandaşlarımız biraz daha beklemeli. Promosyonlar zaman içinde daha da yükselecektir. Bütün bankaların promosyon rakamlarını duymaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.





Promosyon anlaşması yapacak EYT'liler için kritik uyarılarda bulunan Bal, "Anlaşma yaparken EYT'lilerin dikkat etmesi gerekiyor. Sözleşmelerini satır altlarındaki maddelerinde dikkatle incelenmesi gerekiyor. EYT'liler promosyon sözleşmesi yaparken istemediği maddeleri koydurtmamalı. Bankalar bazı noktalarda promosyonları nakit olarak değil de hediye harcama yüklemesi şeklinde vermeyi tercih edebiliyorlar. EYT'lilerin bunların karşılaştırmasını iyi yapması gerekiyor." diye konuştu.





EYT'liye rekor promosyon ücreti





EYT'lilerin alacağı promosyon rakamlarıyla ilgili tahminde bulunan Bal, "Şuan itibarıyla bankalar 7 bin 500 - 8 bin lira civarında promosyon ödemesi gerçekleştiriyorlar. Ben bu seviyenin 15 bin liralara kadar artacağını düşünüyorum. Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama 20 bin liralara kadar promosyon ödemesi miktarı olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi EYT'liler bu noktada biraz sabırlı davranmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Başvurular bireysel olacak





BDDK'nın EYT'liler için aldığı karardan da bahseden Bal, EYT promosyonu için toplu anlaşmaların yasaklandığını duyurdu. Bal, "BDDK toplu olarak gerçekleştirilen EYT görüşmelerini yasakladı. EYT'liler o yasaklara uygun olarak bireysel başvuru yapacaklar. Fakat toplu başvuru yapma hakkı olsaydı. Biraz daha yüksek promosyon rakamları konuşuyor olabilirdik. Maalesef şu anda bu mümkün değil. EYT'liler bireysel olarak başvuruda bulunacak ama EYT'linin rakam üzerinden bir pazarlık yapma hakkı bulunmuyor. Çünkü bankalar açıkladıkları sabit rakam üzerinden anlaşmada bulunuyor. Yani bankalar bir müşterisine başka promosyon diğer müşterisine başka promosyon sunamıyor. Ama BDDK'nın kararı olmasaydı, toplu görüşme olsaydı. Promosyon rakamları daha yüksek seviyelere gelebilirdi. Bu kararın yeni alındığı için değişme ihtimalinin de zayıf olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.











