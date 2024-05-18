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Ekonomi

F-16 ÖZGÜR LGK-82 ve LGK-82 atışı gerçekleştirdi: Hedef tam isabetle vuruldu

Özgür modernizasyonuna tabi tutulan F-16 savaş uçağı, yerli güdümlü mühimmatlarla atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. F-16 ÖZGÜR, hedefleri tam isabetle vurdu. ASELSAN o anların görüntülerini paylaştı.

Halil Akkoç
16:49 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:50 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
F-16
F-16

ASELSAN’ın geliştirdiği Milli Görev Bilgisayarı ile uçan F-16 ÖZGÜR, 15 bin feet irtifadan LGK-82 ve LGK-84 ile test atışları gerçekleştirdi. F-16 ÖZGÜR ile hedefler tam isabetle vuruldu.

ASELSAN o anların görüntüsünü paylaştı:
Türkiye-ABD görüşmesinde F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeler ele alındı

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stratejik Mekanizma Diyaloğu'na ilişkin ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri bildirildi. Açıklamada, tarafların ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt ettikleri, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldıkları belirtildi.

#F-16 ÖZGÜR
#ASELSAN
#LGK-82
#LGK-84
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