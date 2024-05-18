F-16 ÖZGÜR LGK-82 ve LGK-82 atışı gerçekleştirdi: Hedef tam isabetle vuruldu

ASELSAN’ın geliştirdiği Milli Görev Bilgisayarı ile uçan F-16 ÖZGÜR, 15 bin feet irtifadan LGK-82 ve LGK-84 ile test atışları gerçekleştirdi. F-16 ÖZGÜR ile hedefler tam isabetle vuruldu.
ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirdi. Radar ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA'lar düşük görünürlük özellikleriyle 5'inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek.
ÖZGÜR Projesi kapsamında milli ve yerli çözümlerle seviye atlayan ilk F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi. ÖZGÜR Projesi sayesinde F-16'lar çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri hizmetine devam edecek. Özellikle görev bilgisayarı milli olduğu için savunma sanayisi tarafından geliştirilen/geliştirilecek tüm teknolojik kabiliyetler uçaklara entegre edilebilecek.
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stratejik Mekanizma Diyaloğu'na ilişkin ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri bildirildi. Açıklamada, tarafların ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt ettikleri, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldıkları belirtildi.
F-16’lara yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler entegre edildi. “Viper” seviyesine ulaşan uçaklar, milli görev bilgisayarı ve radar sayesinde milli mühimmat ve füzeleri de atabilecek. Yapısal ömrü 12 bin saate çıkan uçaklar, 2040'lı yıllara kadar etkin şekilde kullanılacak.