F-16 ÖZGÜR LGK-82 ve LGK-82 atışı gerçekleştirdi: Hedef tam isabetle vuruldu

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stratejik Mekanizma Diyaloğu'na ilişkin ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri bildirildi. Açıklamada, tarafların ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt ettikleri, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldıkları belirtildi.