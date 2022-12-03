Ekonomi F-16ları taklit eden İHA Kamikaze Şimşek görücüye çıktı
SAVUNMA SANAYİ

F-16’ları taklit eden İHA: Kamikaze Şimşek görücüye çıktı

TUSAŞ’ın sesüstü hıza çıkabilen hedef uçağı Şimşek İHA, görücüye çıktı. F-16’lar gibi savaş uçaklarını taklit ederek düşman hava savunma sistemlerini yanıltan süpersonik Şimşek, kamikaze (intihar) özelliğiyle de kritik görevler icra edebiliyor.

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F-16’ları taklit eden İHA: Kamikaze Şimşek görücüye çıktı
Şimşek İHA.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), uzun bir süredir Süpersonik İHA geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyordu. İşte bu süpersonik yerli İHA’ya Şimşek adı verildi. Şimşek; elektronik-taarruz, kamikaze drone, elektronik-destek ve sahte hedef gibi birçok kritik görevi yapabiliyor. En önemli görevi ise sahte hedef olarak birçok savaş uçağını taklit edip hava savunma sistemlerini yanıltmak. 200 kilogram ağırlığındaki Şimşek, Türkiye’nin geliştirdiği hava savunma sistemleri ve S-400’lerin testi için de kullanılıyor.

  • TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Hürriyet’e Şimşek sistemini anlattı:
  • “Sahte uçağınızın yanında gerçek bir uçağınız varsa gerçek uçağın fark edilmesi ve vurulması çok daha zor oluyor. Her uçaktan yansıyan bir radar simgesinin imzası var. Dolayısıyla sahte hedef, yani Şimşek kendisini radara farklı bir uçak gibi tanıtıyor. F16, F-4, C-130 gibi… Ayrıca sinyali fazla gönderirseniz 2’den fazla uçağı da radara gösterebiliyor. Şimşek, kamikaze uçak olarak da görev yapabiliyor, patlayıcı bir başlık entegre edilerek belli bir hedefi gidip vurabiliyor. Şu anda geliştirmekte olduğumuz birkaç tane türü var. Şimşek’in daha küçükleri de geliştirildi.”

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen Şimşek’in menzili 70+ kilometre. Fırlatıcı ile kalkış yapan sistem, paraşütle karaya veya denize inebiliyor. ‘Otopilot sistemi’ sayesinde ise kalkış ve iniş dahil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyetine sahip.

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Yunan medyası Atina'nın 'İHA' girişimini 'Türklere rezil olduk' başlığıyla duyurdu
FOTOĞRAF 8
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Türkiye savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında adını yazdırmaya devam ederken, bu durum Yunanistanda korku, endişe, kıskançlık ve kopyacılığa neden oldu. Yunanistan, Türkiyenin ürettiği insansız hava aracı Alpkuşun birebir kopyasını Talos adıyla paylaşınca alay konusu haline geldi.Ankarada toplanan Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) alınan kararlar, dakikalar içinde Yunanistan internet siteleri tarafından ilk sayfalara taşındı, televizyonlar İstanbuldan canlı yayın bağlantıları yaptı.
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CNN Yunanistan, Türkiye bir kez daha meydan okuyor: Yunanistan Ege Denizindeki adaları silahlandırmayı acil şekilde bırakmalı derken, Kathimerini gazetesi, haberi Türkiyeden yeni gözdağı: Yunanistan adaları derhal silahsızlandırmalı başlığıyla sundu. Gazete, Ankaranın batı komşusunu uluslararası hukuk ve uluslararası antlaşmaları ihlal etmekle suçladığını belirtiyor.
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Ethnos gazetesi, Türk Milli Güvenlik Kurulundan yeni meydan okuma: Yunanistan Ege adalarına silah yığmayı durdurmalı başlığını seçti. Türkiyenin provokasyonları bitmiyor ifadesini kullanan Ethnos, MGKdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vurgusunu da öne çıkardı. Ta Nea gazetesi, Yunanistan ve Kıbrıs başlıklarının bir kez daha Milli Güvenlik Kurulu bildirisine girdiğini, söz konusu iki başlıktan vazgeçilemediğini savundu.
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Skai televizyonunun internet sitesinin manşeti, Yeni Türk aşırı uçları-Yunan adalarının silahsızlandırılmasını konuşmaya devam ediyorlar oldu. Televizyon, MGK kararlarını ise Türkler Ege Denizi adalarının derhal silahsızlandırılması çağrısını yapıyor başlığıyla sundu.
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ABDÜLHAMİD HAN TÜRK SULARINDAAbdülhamid Han Doğu Akdenize açılıyor başlığını tercih eden Kathimerini, Türk araştırma gemisinin Kıbrıs adasının kuzeydoğusuna doğru ilerlediğini yazdı. Gazete, 2 Aralık ve 23 Ocak tarihlerini kapsayan NAVTEX ilanını haberleştirdi. Ta Nea gazetesi, Şu anda-Abdülhamid Han Türk sularında manşetini attı, yayımlanan NAVTEXe göre araştırma gemisinin güvenli sularda seyrettiğini kaydetti.
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Ethnos gazetesi ise, Ankara Abdülhamid Hanı Doğu Akdenize indiriyor başlığını kullandı, Türkiyenin araştırma gemisini Kıbrısın kuzeydoğusuna göndermekle provokasyona giriştiğini ileri sürdü.
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Ethnosta ayrıca, Türkiye muhabiri Maria Zacharakinin Türk medyası: Baklava, döner ve cacıktan sonra Yunanlar Türk dronelarını kopyalıyor başlıklı haberi yayımlandı. Habere göre, Yunan basınında yer alan görseller Türkiyenin ürettiği insansız hava aracı Alpkuşun Talos adıyla yeniden üretildiğini ortaya koyuyor.
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TÜRKLER ALAY EDİYOR!İlk sayfasında Türkler ilk Yunan droneu Talosla alay ediyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar başlığını atan To Vima gazetesi ise, test uçuşu videosu yayımlanan ilk Yunan insansız hava aracının Türkiyede ironik ve alaycı yorumlarla karşılandığını bildiriyor. Habere göre, Türk basını Talos adı verilen insansız hava aracının test uçuşunu Daha çok bir oyuna benziyor yorumuyla yeniden yayımladı.
Yunan medyası Atina'nın 'İHA' girişimini 'Türklere rezil olduk' başlığıyla duyurdu
Türkiye'nin son yıllarda dünyada tek marka haline geldiği savunma sanayii alanındaki başarılarını taklit ederek kendilerininmiş gibi tanıtmaya kalkan Yunanistan, bu kez Türk İHA'larını kopyalamaya kalkışınca kendi medyası tarafından bile alay konusu haline geldi. Yunan medyası 'Türklere rezil olduk' başlığıyla haberi duyurdu.
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